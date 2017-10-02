Serie A’da 7’nci hafta maçları müdavimlerini pişman etmedi!

Serie A’da 7’nci hafta maçları sonucunda ligdeki sıralamaya Napoli’nin oynanan tüm maçları kazanması damga vurdu.

Sezon başından bu yana oynadığı maçların topa sahip olma, isabetli pas, şut gibi anlamlı istatistiklerde de rakiplerinin önünde olan Napoli rakiplerini devirmeye devam ediyor. Serie A’da 7’nci hafta maçlarında Cagliari karşılaşmasından da 3-0’lık galibiyetle ayrılan takım, 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ligin zirvesini zorlayan Juventus’la arasındaki averajı da açmış durumda. Takımın golleri Marek Hamsik, Mertens ve Koulibaly’den geldi. Geçtiğimiz sezon da golleriyle tarihe geçen Mertens golüyle 7 maçta 7 gol atmış oldu ve gol krallığı yarışında 10 gollü Dybala’yı takip etmeye devam etti. Napoli, Serie A‘nın yeni haftasında maçını Roma ile oynayacak.

Şampiyonlar Ligi’nde F grubunda bulunan Napoli, geçtiğimiz hafta içi Feyenoord’u 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Diğer yandan sezon başında transfer olduğu Milan’da beklentileri karşılamak için mücadele eden Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının Cengiz Ünder’in yedek futbolcular arasında olduğu Roma’yla karşılaştığı iç saha maçında kırmızı kart gördü. Maça ilk 11’de başlayan futbolcu, 80’inci dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Roma, Hakan’ın cezalı duruma düşmesinden 3 dakika önce Alessandro Florenzi ile 2’nci golü bulmuştu. Roma’nın ilk golü ise ilk yarıda Edin Dzeko’dan geldi.

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