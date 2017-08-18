Serie A’da yeni sezon çok ilginç geçecek!

Mekanın sahipleri Milan ve İnter geri dönüyor, Juventus’ta BBC üçlemesi bozuldu, Napoli ve Roma Serie A’da yeni sezon için şampiyonluk hedefliyor…

Son yıllarda İtalya Ligi’nde bu kadar fazla şampiyonluk adayı çıkmamıştı. Juventus’un hegemonyası bu sezon son bulabilir. Son 6 sezonun şampiyonu Juventus, BBC (Barzagli, Bonucci, Chiellini) üçlüsünden Bonucci’nin takımdan ayrılmasıyla defans sistemini değiştirmiş oldu. Dani Alves ile de yollarını ayıran zebralar, kadrosunu güçlendirmekten de geri kalmadı. Genç yetenekler Bernardeschi ve Bentancur’un yanında Douglas Costa ve De Sciglio ile imzalar atıldı. Serie A’da yeni sezon iddialı başlıyor!

Roma geçen sene bayrağı devralmaya çok yaklaşmıştı ancak Totti’nin veda senesi buruk bir ikincilik ile tamamlandı. “Roma’da doğdum Roma’da öleceğim” diyecek kadar sadık bir futbolcu artık kariyerini sonlandırdı. Dile kolay 24 sene Totti ile yatıp kalkan Roma halkı bu sezon onun kaptanlık pazubandını arayacaktır. Salah, Rüdiger, Parades gibi önemli isimler ayrılırken transferde epey bonkör davrandılar. Kolarov, Gonalons, Cengiz Ünder, Defrel, Karsdorp, Bruno Peres, Lorenzo Pellegrini, Juan Jesus, Hector Moreno başkent ekibine katılan oyuncular oldu.

Milan transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla eski günlerine döneceğinin sinyalini verdi keza İnter de… Milan; Bonucci, Andre Silva, Hakan Çalhanoğlu, Conti, Musacciho, Ricardo Rodriguez, Lucas Biglia, Kessie, Borini gibi isimlerle sil baştan bir kadro kurmayı tercih etti. İnter ise Spalletti’nin istediği tarzda oyuncuları alarak oyuncu-taktik dengesini oturtmuş oldu. Vecina, Skriniar, Dalbert ve Borja Valero direkt 11 oynayacak 4 isim olarak dikkat çekiyor.

Kadrosunu koruma yoluna giden Sarri yalnızca 3 transfer ile kabuğuna çekildi. Geçen sene kiralık olarak kadroda bulunan Maksimovic ve Rong’un yanında Adam Ounas ile kadrolarını güçlendirdiler. Callejon, Mertens, Insigne, Hamsik, Jorginho, Alan, Zielinski iskeletini bozmadan devam etmeleri Napoli için büyük bir artı olarak gösterilebilir.

Belki de son 10 yılın en zevkli sezonunu yaşayacağımız 2017-18 sezonunda Juventus’u şampiyonluk kupasını podyumda kutlarken göremeyeceğiz. İtalyan takımları hiç olmadıkları kadar yarışın içindeler. Artık kolay maç yok ve Sarri’sinden Di Francesco’suna kadar herkes bunun bilincinde. Şampiyonluk yarışının yanı sıra, Avrupa vizesi almak ve ligde kalmak için kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Şimdiden Roma-Lazio , İnter-Milan , Juventus-Napoli maçları futbolseverleri heyecanlandırıyor.

Yorumlar

yorumlar