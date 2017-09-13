Sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçlarında gol sağanağı!

21:45-23:30 arasında Şampiyonlar Ligi’ni izleyen herkes gol sağanağı şeklinde geçen maçları takip ederken epey zorlandı

Herkesin büyük heyecanla beklediği dev organizasyon harika maçlarla start aldı. A, B, C ve D gruplarında oynanan müsabakalarda gol sağanağı yaşandı. Oynanan 8 maçta tam 28 gol atıldı!

A grubunda Manchester United, Old Trafford’da konuk ettiği Basel karşısında zorlanmadan sonuca ulaştı. İlk yarıyı Fellaini’nin golüyle önde kapatan İngilizler, ikinci yarıda Lukaku ve Rashford’un golleriyle 3-0 kazanmayı bildi. Benfica-CSKA Moskova mücadelesi bol pozisyona sahne oldu. 50’nci dakikada Seferovic’in golüyle öne geçen Benfica, Vitinho(p) ve Timur Zhamaletdinov’un gollerine engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. yüzde 73 topla oynama ve 23 şut galibiyet için yeterli olmadı.

B grubunda Bayern Münih evinde Anderlecht’i ağırladı. Maç aslına bakarsanız 11’inci dakika koptu diyebiliriz. Kaleciyle karşı karşıya kalan Lewandowski’yi ceza sahası içinde çekerek yere düşüren Sven Kums hem penaltıya hem de kırmızı karta sebep oldu. Topun başına geçen Polanyalı takımını 1-0 öne geçirdi. Oyunu tamamen kontrol altına alan Bayern Münih; Alcantara ve Kimmich’in golleriyle 3-0 yenerek sürprize yer vermedi. Grubun diğer maçında transfer rekortmeni PSG, Celtic deplasmanına konuk oldu. Henüz ilk yarıda süper 3’lüsü “Mbappe- Cavani- Neymar”ın attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde gitti. Pas ile rakibini yoran PSG, 83’üncü dakikada Lustig’in kendi kalesine ve 85’inci dakikada Cavani’nin golleriyle gol sağanağı şeklinde geçen maçı 5-0 kazandı.

C grubunda Azerbeycan temsilcisi Karabağ FK, ülkesi için bir ilki başardı ve gruplarda ilk maçına çıktı. İlk maçında Premier Lig’in son şampiyonu Chelsea’ye konuk olan Karabağ sahadan 6-0’lık farkla boynu bükük ayrıldı. Pedro, Zappocosta, Azpilicueta, Bakayoko, Batshuayi(2)’nin golleri Stamford Bridge’de maçı izlemeye gelen taraftarlar gol sağanağı şeklinde geçen maçtan mutlu ayrıldılar. Grubun en kritik maçında Roma ve Atletico Madrid İtalya’da kozlarını paylaştı. Gecenin gol sevinci yaşanmayan tek maçında taraflar sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

D grubunda belki de gecenin sonucu en çok merak edilen maçta Barcelona, Nou Camp’ta son Şampiyonlar Ligi finalisti Juventus’u konuk etti. Bu mücadele aynı zamanda Messi-Buffon ikilisi için ayrı bir önem teşkil ediyordu. Messi kariyeri boyunca Buffon’a karşı gol sevinci yaşayamamıştı. Yeni transfer Dembele’nin de forma giydiği maçta soyunma odasına golsüz beraberlikle gidilecekken Messi’nin zekası ve yeteneğinin birleştiği gol sonucu sonucu Barcelona devreyi 1-0 önde kapattı. Bu gol ayrıca Messi’nin Buffon’a karşı attığı ilk gol oldu. İkinci yarı Messi fırtınasının devam ettiği maçta önce Rakitic’le 2-0 ardından maçın kahramanı Messi’yle 3-0 öne geçen Barcelona, Juventus’u devirmeyi başardı. İlk iki sıraya girmeleri zor görünen Olympiakos ve Sporting Lizbon, Yunanistan’da karşı karşıya geldi. Lizbon henüz 2’nci dakikada Doumbia’nın golüyle 1-0 öne geçti. 13’te Gelson Martins ve 43’te Bruno Fernandes’le skoru 3-0’a taşıyan Lizbon deplasmanda soyunma odasına harika bir skorla girmiş oldu. Yunan ekibi maçı son ana kadar bırakmamak için adeta savaştı. 89’uncu dakikada Felipe Pardo skoru 3-1’e getirdi. 3 dakika sonra yine Felipe Perdo’nun golü geldi ve skor 3-2 oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki unutulmaz geri dönüşler listesine bir maç daha eklenebilir mi diye herkes düşünürken zaman yetmedi ve Lizbon deplasmandan 3-2’lik skorla galip ayrılmasını bildi.

Yazı Burak Özgül

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