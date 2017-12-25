Sheffield Wednesday, Carlos Carvalhal ile yollarını ayırdı

İngiltere Championship takımlarından Sheffield Wednesday, 1 Temmuz 2015’te takımın başına geçen Portekizli teknik direktör Carlos Carvalhal ile alınan kötü sonuçlar sonrasında karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Carlos Carvalhal, Sheffield Wednesday’le 2 kez play-off oynama başarısı gösterdi. 2015-16 sezonunda play-off yarı finalinde Brighton & Hove Albion karşısında turu geçseler de finalde Hull City karşısında 1-0 mağlup olunca Premier Lig’e çıkamadılar. 2016-17 sezonunda tekrar play-off oynama başarısı yakalayan Carlos Carvalhal’ın öğrencileri, bu kez yarı finalde Huddersfield Town’a elenerek Premier Lig hayalini başka sezonlara erteledi.

Bu sezona kötü başlayan Güney Yorkshire temsilcisi, 23 maç sonunda aldığı 6 galibiyet ve topladığı 27 puanla ligde 15’nci sırada yer alıyor. En son 23’üncü hafta mücadelesinde Middlesbrough’la karşılaşan Sheffield Wednesday sahadan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Alınan bu sonuçla birlikte Carlos Carvalhal ile anlaşılarak yollar ayrıldı.

Türkiye’de Beşiktaş ve o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un da teknik direktörlüğünü yapan Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş kariyeri hakkında “Beşiktaş teknik direktörlüğü, hayatımın en gururlu dönemiydi” ifadesini kullanmıştı.

Carlos Carvalhal’ın ayrılığına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Dejphon Chansiri, resmi web sitesine “Carlos’a geçen iki buçuk yıl boyunca Sheffield Wednesday’e verdiği zaman, gayret ve bağlılığı için içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Her iki taraf için de doğru olduğunu düşündüğümüz bir karar aldık. Carlos’a bir antrenör ve bir kişi olarak büyük saygı duyuyorum. O, Hillsborough’da her zaman memnuniyetle karşılanacak” dedi.

Yorumlar

yorumlar