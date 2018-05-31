Şike skandalında sıra Portekiz’de

Portekiz’de patlak veren şike iddialarının ardından, futbol dünyasında ortalık karıştı!

Portekiz’de ülkenin en prestijli kanallarından olan SIC kanalı ortaya öyle bir iddia attı ki Portekiz’de gündem oldu. Portekiz Ligi’nde kazandığı üst üste 4 şampiyonluktan sonra koltuğu Porto’ya kaptıran Benfica ile ezeli rakibi Sporting Lizbon hakkında önemli bir şike iddiası ortaya atıldı.

SIC’nin, gizli tanığının ifadelerinde, 2015-16 sezonunun sondan bir önceki haftasında Benfica’nın deplasmanda Maritimo’yu 2-0 yendiği maç öncesi rakip takım oyuncularına para ödendiği iddia edildi.

Benfica yetkililerinin bazı Maritimo futbolcularına maçı kaybetmeleri halinde 40 bin euro ödeme, bazılarına ise sezon sonu Benfica’ya transfer edilme vaadinde bulunduğu öne sürüldü.

SIC’nin özel dosyasında, o sezon Benfica’nın şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçisi Sporting Lizbon hakkında da iddialar yer alıyor. Sondan bir önceki hafta Benfica’nın sadece 2 puan gerisinde yer alan Sporting’de de kulüp temsilcilerinin Maritimo futbolcularıyla irtibat kurduğu iddia edilirken, Benfica’yı mağlup etmeleri halinde takıma toplam 400 bin euro ödemeyi teklif ettikleri ileri sürüldü. Haberde ayrıca, Sporting Lizbon Teknik Direktörü Jorge Jesus’un bizzat Maritimo kalecisi Romain Salin ile görüşerek, Benfica karşısında kalesini gole kapatması durumunda 150 bin euro ödeme vaadinde bulunduğu belirtiliyor.

Benfica hakkında daha önce yine 2015-16 sezonundaki Rio Ave deplasmanında 1-0 kazanılan maç öncesi rakip takımdaki 4 oyuncuya para ödendiği iddiası ortaya atılmış, bunun üzerine Portekiz Savcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Bu iddialar karşısında bahsi geçen kulüplerden yazılı ya da sözlü bir açıklama gelmiş durumda değil. Portekiz Futbol Fedarasyonu’nun ise konuyla ilgili geniş çaplı bir inceleme yapması bekleniyor.

Yorumlar

yorumlar