Slaven Bilic, Premier Lig’e dönüyor

Premier Lig ekiplerinden West Ham’dan ayrıldıktan sonra adı birçok takımla geçen Slaven Bilic, yeniden Premier Lig’e dönme hazırlıkları yapıyor

Premier Lig’de sezon başından bu yana oynadığı 19 maçta sadece 17 puan toplayarak kendisine 17’inci sırada yer bulan West Ham United, 6 Kasım’da Slaven Bilic’le yollarını ayırmıştı. O tarihten bu yana Galatasaray da dahil olmak üzere birçok takımla ilgili haberlere konu olan teknik direktör, Premier Lig’de kalmanın hesaplarını yapıyor. İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough ve Premier Lig takımlarından Swansea City takımlarından teklif alan Bilic, iki kulüpten biri için karar verme aşamasında.

Uzun zamandır çalıştırdığı kulüpler arasında dinlenmek için boşluk bırakmadan devam eden Bilic, verdiği aradan sonra teklifleri değerlendirmeye başladı. Bununla ilgili bir röportaj da veren teknik adam 12 yıl boyunca aralıksız çalıştığını, bu dönemin dinlenmek için müthiş bir fırsat olduğunu ve yeniden başlamak için kendini toparladığını söyledi. “İngiltere dışındaki ülkelerden de teklifler alıyorum. Beşiktaş’ta olduğu gibi projeler de geliyor ve her birini tüm detaylarıyla inceliyorum. Bu değerlendirmenin sonunda İngiltere’nin önceliklerim arasında olması için birçok sebep var. Bu ülkeyi seviyorum, dil sorunu yaşamıyorum ve rekabetin içinde bir yerimin olmasını istiyorum.”

Beşiktaş eski teknik direktörü Slaven Bilic, Paul Clement’i 20 Aralık’ta görevinden alan Sweansea City ile şartları netleştirme aşamasında. Ligin son sırasındaki takımın 13 puanı bulunuyor ancak devre arasında takıma yapılacak takviyeler ve Bilic’in dokunuşuyla ligden düşme potasından çıkabileceğine inanılıyor.

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