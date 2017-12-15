Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, geleceği ve birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu

Sofiane Feghouli, Fransa’dan Foot Mercato dergisine Galatasaray, Türkiye ve kariyeri hakkında oldukça önemli demeçler verdi. 27 yaşındaki yıldız ismin röportajından dikkat çeken bazı satır başları;

“Oynamayı hak etmeme rağmen Bilic forma vermedi”

West Ham United’da forma şansı bulamadığı için takımdan ayrıldığını söyleyen Feghouli, Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile de sorunlar yaşadığını ifade etti. West Ham United günleri hakkında “Antrenör ve kulübü iyi seçmek gerekiyor. Bana forma şansı vermelerine rağmen kötü performans sergilemem söz konusu değil. Oynamayı hak etmeme rağmen bana fırsat verilmedi” diye konuştu.

“Türkiye gelişmekte olan bir lig”

Türkiye’de Belhanda, Nasri gibi kalitesini ispatlamış futbolcuların forma giydiğini belirten başarılı futbolcu, “Galatasaray’ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Türkiye Ligi gelişmekte ve birçok futbolcunun ilgisini çeken bir lig” dedi.

“Türkler bana kaşı çok samimi”

” Türkiye çok güzel bir ülke. İnsanlar kimsenin dinini sorgulamıyor ve başkalarına garip bir şekilde bakmıyor. Bu durum, yaşadığım diğer ülkelerde böyle değil. Türkiye’de huzur içinde geçen bir hayat var. Müslüman bir ülkede yaşamak bana göre gayet olumlu bir şey. Türkiye’ye geldiğim ilk andan itibaren Türk taraftarlar beni oldukça samimi bir şekilde karşıladılar. Saha içinde mücadele edersen ve gerçek performansını ortaya koyarsan, her zaman senin yanında oluyorlar ve desteklerini esirgemiyorlar. Avrupa’nın birçok ülkesinde top koşturdum. Ancak hiçbir yerde buradaki gibi bir atmosfere rastlamadım. Stat atmosferi söz konusu olduğunda da burası açık ara en iyisi.”

“Gomis kazanmaya aç biri”

“Takım arkadaşım Bafetimbi Gomis de burada oldukça mutlu gözüküyor. Kendisini Galatasaray’a ve futbola adamış biri. Her zamanki gibi başarı kazanmaya aç ve hepimize olumlu yönde etkiliyor. Gomis ile aynı takımda yer aldığım için gerçekten kendimi şanslı hissediyorum.”

“Uzun vadede aklımda Galatasaray var”

“Daha önce birçok Fransız kulübünden teklif geldi ancak bir daha Fransa’da oynamayı düşünmüyorum. Kendimi yurt dışında iyi hissediyorum ve kendimi uzun vadede Galatasaray’da görüyorum”

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