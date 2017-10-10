Son 15 yıldaki Dünya Kupası elemeleri performansımız

Yine hüsran… Başarısız bir Dünya Kupası elemeleri performansı daha!

Son katıldığımız 2002 Dünya Kupası’ndan bu yana tam 15 yıl geçti. Bu 15 yıllık süre zarfında Dünya kupası elemeleri performansımız tam bir hayal kırıklığı.

2002 yılında Dünya Kupası elemelerinde ne yaptık?

Türkiye Milli Takımı, o dönem kadrosunda Patrick Andersson, Henrik Larsson ve Svensson’un yanı sıra genç oyuncular İbrahimovic ve Elmander’in bulunduğu güçlü İsveç’le aynı gruba düştü. Slovakya, Makedonya, Azerbaycan ve Moldova’nın da olduğu gruptan İsveç’in ardından 2’nci sırada bitiren Türkiye, play-off’ta Avusturya’yla eşleşti. İlk maçta Ernst Happel’de Okan Buruk’un golüyle 1-0 kazanmasını bildik. Ali Sami Yen’deki rövanş maçında 5-0’la galip gelerek 48 sene sonra Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandık. Dünya Kupası’nda gösterdiğimiz harika performansla turnuvayı 3’üncü bitirerek adeta 48 senenin acısını çıkarttık.

2006 Dünya Kupası elemeleri

Ukrayna, Danimarka, Yunanistan, Arnavutluk, Gürcistan, Kazakistan’ın yer aldığı grupta liderlik Andriy Shevchenko ve Rebrov önderliğinde Ukrayna’nın oldu. Ukrayna’nın ardından grubu 2’nci sırada bitirip play-off’lara kalan takım Türkiye’ydi. Play-off’taki rakip bu sefer İsviçre olmuştu. Büyük olay ve kavgaların olduğu eşleşmede evinde ilk maçı 2-0 kazanan İsviçre, deplasmanda 4-2 kaybetse de gol averajıyla Dünya Kupası’na katılan takım olmayı başarmıştı.

2010 Dünya Kupası elemeleri

Kusursuz futbol oynayan İspanya Milli Takımı’nın olduğu grupta Bosna Hersek, Belçika, Estonya ve Ermenistan ile eşleştik. İspanya 10’da 10 yapıp gruptan lider çıkarken, Türkiye 10 maçtan yalnızca 4 galibiyet çıkarınca grubu 3’üncü sırada tamamladı ve Dünya Kupası’na katılamadı.

2014 Dünya Kupası elemeleri

Son Dünya Kupası finalisti Hollanda’nın favori olduğu grupta Romanya, Macaristan, Estonya ve Andorra’yla eşleşerek, en azından play-off için güzel bir kura çekmiştik. Beklenildiği gibi Hollanda grubu lider bitirip direkt Dünya Kupası’na katıldı. Türkiye ise grup 2’nciliği hayalleri kurduğu grubu, Romanya ve Macaristan’ın da gerisinde 4’üncü bitirerek tamamladı.

2018 Dünya Kupası elemeleri

Son facia… Ukrayna, Hırvatistan, İzlanda, Finlandiya ve Kosova’nın olduğu grupta, dünya devi sayılabilecek bir takım yoktu. B sınıfı olarak adlandırabileceğimiz takımların üstünde grubu lider bitirip direkt Dünya Kupası’na katılma ihtimalimiz bir hayli yüksekti. Ancak futbol sahaya çıkmadan kazanılmıyor. Kosova hariç her takıma en az 1 defa takılan Milliler hal böyle olunca grubu ancak 4’üncü sırada bitirebildi.

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