Son 4 maç: Süper Lig hiç bu kadar zevkli olmamıştı!

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Dün oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşmasıyla beraber 30’uncu hafta maçları tamamlandı ve son 4 haftaya girildi. Heyacanın giderek arttığı ligde, üst sıradaki 4 takım bu hafta puan kaybı yaşamadı. Alt sıraların iyice karıştığı Spor Toto Süper Lig’de haftanın görünümü ise şöyle;
Başakşehir 3-1 Kayserispor
Trabzonspor 0-2 Sivasspor
Karabükspor 1-4 Bursaspor
Alanyaspor 2-3 Galatasaray
Gençlerbirliği 0-3 Osmanlıspor
Akhisarspor 1-1 Göztepe
Konyaspor 2-0 Kasımpaşa
Beşiktaş 3-1 Malatyaspor
Fenerbahçe 4-1 Antalyaspor
1- Galatasaray: 63
2- Beşiktaş: 62
3- Başakşehir: 62
4- Fenerbahçe: 60
5- Trabzonspor: 46
6- Göztepe: 44
7- Sivasspor: 44
8- Kayserispor: 44
9– Kasımpaşa: 40
10- Malatayaspor: 38
11- Bursaspor: 36
12- Akhisarspor: 35
13– Antalyaspor: 35
14- Konyaspor: 32
15- Alanyaspor: 32
16- Osmanlıspor: 32
17- Gençlerbirliği: 30
18- Karabükspor: 12
1- Gomis: 27
2- Burak: 22
3- Jahovic: 17
4- Giuliano: 14
5- Umut: 14
1- Visca: 14
2- Valbuena ve Garry: 9
4- Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Castro, Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar: 8
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