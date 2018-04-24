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Son 4 maç: Süper Lig hiç bu kadar zevkli olmamıştı!

By on 24 Nisan 2018
son-4-mac:-super-lig-hic-bu-kadar-zevkli-olmamisti

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda son 4 maça girilirken, ne ilk 4 ne de son 3 sırada durum belli!

Dün oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşmasıyla beraber 30’uncu hafta maçları tamamlandı ve son 4 haftaya girildi. Heyacanın giderek arttığı ligde, üst sıradaki 4 takım bu hafta puan kaybı yaşamadı. Alt sıraların iyice karıştığı Spor Toto Süper Lig’de haftanın görünümü ise şöyle;

Sonuçlar

Başakşehir 3-1 Kayserispor
Trabzonspor 0-2 Sivasspor
Karabükspor 1-4 Bursaspor
Alanyaspor 2-3 Galatasaray
Gençlerbirliği 0-3 Osmanlıspor
Akhisarspor 1-1 Göztepe
Konyaspor 2-0 Kasımpaşa
Beşiktaş 3-1 Malatyaspor
Fenerbahçe 4-1 Antalyaspor

son-4-mac:-super-lig-hic-bu-kadar-zevkli-olmamisti

Spor Toto Süper Lig

Puan Durumu

1- Galatasaray: 63
2- Beşiktaş: 62
3- Başakşehir: 62
4- Fenerbahçe: 60
5- Trabzonspor: 46
6- Göztepe: 44
7- Sivasspor: 44
8- Kayserispor: 44
9– Kasımpaşa: 40
10- Malatayaspor:  38
11- Bursaspor: 36
12- Akhisarspor: 35
13– Antalyaspor: 35
14- Konyaspor: 32
15- Alanyaspor: 32
16- Osmanlıspor: 32
17- Gençlerbirliği: 30
18- Karabükspor: 12

Gol Krallığı

1- Gomis: 27
2- Burak: 22
3- Jahovic: 17
4- Giuliano: 14
5- Umut: 14

Asist Krallığı

1- Visca: 14
2- Valbuena ve Garry: 9
4- Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Castro, Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar: 8

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