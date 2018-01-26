Spor Toto Süper Lig’de 19’uncu hafta heyecanı

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İlk devreyi Başakşehir’in lider olarak tamamladığı ligin ikinci devresi bu hafta oynanan maçlarla başladı. İlk 7 sıradaki takımların puanlarının birbirine yakın olduğu ilk devre, oldukça çekişmeli ve keyifli maçlara sahne olmuştu. Takımlarına yeni gelen 4 isim golle tanıştığı haftada; Medipol Başakşehir’de Arda Turan, Göztepe’de Poko, Atiker Konyaspor’da Orkan Çınar ve Kasımpaşa’dan Diagne Mbaye gol sevinci yaşayan isimler oldu. İstanbul takımlarının yoluna kayıpsız devam ettiği, ligin alt sıralarının karıştığı 18’inci haftada Spor Toto Süper Lig’de görünüm;
Kasımpaşa Aytemiz 3-2 Aytemiz Alanyaspor
Kardemir Karabükspor 0-2 Gençlerbirliği
Osmanlıspor 0-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe 2-1 Göztepe
Demir Grup Sivasspor 1-1 Teleset Mobilya Akhisarspor
Atiker Konyaspor 2-2 Trabzonspor
Bursaspor 0-3 Medipol Başakşehir
Antalyaspor 1-2 Beşiktaş
Kayserispor 1-3 Galatasaray
26 Ocak Cuma
20.00 Gençlerbirliği – Atiker Konyaspor
20.00 Beşiktaş – Kasımpaşa
27 Ocak Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor – Bursaspor
16.00 Göztepe – Kayserispor
19.00 Galatasaray – Osmanlıspor
28 Ocak Pazar
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor – Demir Grup Sivasspor
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor – Antalyaspor
19.00 Trabzonspor – Fenerbahçe
29 Ocak Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir – Kardemir Karabükspor
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