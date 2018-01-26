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Spor Toto Süper Lig’de 19’uncu hafta heyecanı

By on 26 Ocak 2018
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İkinci devrenin başladığı Spor Toto Süper Lig’de 19’uncu hafta maçları ve geçen haftanın görünümü

İlk devreyi Başakşehir’in lider olarak tamamladığı ligin ikinci devresi bu hafta oynanan maçlarla başladı. İlk 7 sıradaki takımların puanlarının birbirine yakın olduğu ilk devre, oldukça çekişmeli ve keyifli maçlara sahne olmuştu. Takımlarına yeni gelen 4 isim golle tanıştığı haftada; Medipol Başakşehir’de Arda Turan, Göztepe’de Poko, Atiker Konyaspor’da Orkan Çınar ve Kasımpaşa’dan Diagne Mbaye gol sevinci yaşayan isimler oldu. İstanbul takımlarının yoluna kayıpsız devam ettiği, ligin alt sıralarının karıştığı 18’inci haftada Spor Toto Süper Lig’de görünüm;

Sonuçlar

Kasımpaşa Aytemiz 3-2 Aytemiz Alanyaspor

Kardemir Karabükspor 0-2 Gençlerbirliği

Osmanlıspor 0-0 Evkur Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe 2-1 Göztepe

Demir Grup Sivasspor 1-1 Teleset Mobilya Akhisarspor

Atiker Konyaspor 2-2 Trabzonspor

Bursaspor 0-3 Medipol Başakşehir

Antalyaspor 1-2 Beşiktaş

Kayserispor 1-3 Galatasaray

spor-toto-super-ligde-19uncu-hafta-heyecani

19. hafta programı

26 Ocak Cuma
20.00 Gençlerbirliği – Atiker Konyaspor

20.00 Beşiktaş – Kasımpaşa

27 Ocak Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor – Bursaspor

16.00 Göztepe – Kayserispor

19.00 Galatasaray – Osmanlıspor

28 Ocak Pazar
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor – Demir Grup Sivasspor

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor – Antalyaspor

19.00 Trabzonspor – Fenerbahçe

29 Ocak Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir – Kardemir Karabükspor

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