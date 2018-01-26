Spor Toto Süper Lig’de 19’uncu hafta heyecanı

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BENİM 11’İM | Gheorghe Hagi O, Galatasaray’ın efsane oyuncusu ve “Karpatların Maradonası”… Peki ya asıl Maradona, Gheorghe Hagi için en iyilerin olduğu takıma hangi cümlelerle girdi? K CLAUDIO TAFFAREL Galatasaray’da Claudio ile üç sezon...