Spor Toto Süper Lig’de taraftar sayısı yüzde 43 arttı

Tribünler artık doluyor! Taraftar sayısında 2 kata yakın bir atış var!

2017-2018 futbol sezonu geride kalırken, Spor Toto Süper Lig’de taraftar sayısı büyük artış gösterdi. Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarını 2016-2017 futbol sezonunda 2,7 milyon kişi stadyumlarda izlerken bu sezon seyirci sayısı yüzde 43 oranında artarak 3,9 milyona ulaştı. Passolig verilerine göre, 2016-2017 sezonunda 8 bin 940 olan Süper Lig’in seyirci ortalaması, 2017-2018 sezonunda 12 bin 821’e yükseldi.

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu sona ererken, Passolig tribün istatistiklerini açıkladı. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1.Lig’de Passolig Kart alan futbolsever sayısı da 3,8 milyonu geçti. 2017-2018 futbol sezonu boyunca 500 binden fazla sporsever Passolig Ailesi’ne katılırken, Süper Lig’deki bütün resmi maçları (Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçları, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları) toplam 4,6 milyon kişi stadyumlarda izledi.

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