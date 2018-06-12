Sporting Lizbon’da beklenen ayrılıklar geldi

Geçen ay yaşanan üzücü hadise sonucunda Sporting Lizbon oyuncularından bazıları sözleşmelerini tek taraflı feshetti!

Sporting Lizbon’da büyük olaylara sahne olan geçen sezonun ardından, takımdan büyük bir kaçış başladı. Bir grup fanatik taraftarın, antrenman tesislerini basarak, oyunculara saldırmalarının ardından, tek taraflı fesih haberleri gelmeye devam ediyor.

Sporting Lizbon’un oyuncuları; William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes ve Hollandalı Bas Dost, pazartesi günü Portekiz Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu’na yaptıkları açıklamada, sözleşmelerini tek taraflı feshettiklerini açıkladılar. Oyuncular, komisyona gönderilen e-postalarda “yasal hakkımız” iddiasında bulundular. Daha önce de ayrılıklar yaşanmıştı. Başarılı oyuncunlar Rui Patrico, Podence ve teknik direktör Jorge Jesus takımdan ayrılan isimler olmuşlardı.

Bu olayların ardından Lizbon’un nasıl bir yol izleyeceği oldukça merak ediliyor. Yapılan saldırı sonrasında kulüp, “Lizbon kulübü böyle bir vandallığı ve sporculara karşı saldırıyı kabul edemez. Sporting bu değildir, bu olamaz. Sorumluların bulunması için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve suçlular cezalandırılmadan vazgeçmeyeceğiz.” açıklamasında bulunmuştu.

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