Subotic ve Nuri Afrika’da su kuyusu açıyor

Dortmund yıllarında takım arkadaşları olan Subotic ve Nuri Şahin, Afrika’da su kuyuları açmak için yola koyuldu

Bu yaz ST. Etienne kulübüne transfer olan Neven Subotic, Etiyopya’da su kuyuları açmak için kurduğu vakıfla birçok Afrikalı insanı suya kavuşturuyor.

3 yıldır yardımlarına devam eden Subotic, çok sayıda su kuyusu açarak başta Afrikalı çocuklar olmak üzere insanların yüzünde mutluluğa sebep oluyor. Sadece su değil aynı zamanda hijyen eğitimleri de veren vakıf, hastalıklarında önüne geçmeyi hedefliyor.

Vakıf hakkında açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, “Yardım ediyorum çünkü bir insanım. İhtiyacım olan her şeye sahibim, herkesin bu imkanı yok. Benim için futbol ve vakfım aynı değerde. Bunlar beni sadece eğlendirmekle kalmıyor aynı zamanda hayatımı anlamlandırıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Adı sıkça Galatasaray’la anılan ve eğitim, spor, yardım gibi faaliyetlerde öncü olan Nuri Şahin, boşta olduğu yaz döneminde Afrika’ya giderek hem oradaki insanların su ve hijyenle buluşmasına yardım edecek hem de eski takım arkadaşına yardımda bulunucak.

Yorumlar

yorumlar