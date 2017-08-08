Süper Kupa Süper Maç: Real Madrid–Manchester United

42’nci UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Bir tarafta İspanya’nın dev kulübü Real Madrid, diğer tarafta İngiltere’nin “kırmızı şeytanları” Manchester United…

Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus’u 4-1’lik farklı bir skorla deviren Zidane ve öğrencileri Avrupa’nın en büyük kupasını müzesine kaldırdı. Mourinho yönetimindeki Manchester United ise Stockholm’deki finalde Ajax’ı 2-0 ile geçerek UEFA Avrupa Ligi’nin lideri oldu. Bu iki kulüp bugün kozlarını Süper Kupa kazanmak için paylaşacak.

Romelu Lukaku, Nemenja Matic ve Victor Lindelöf transferiyle kadrosunu güçlendiren kırmızılar, “La Liga’dan ayrılırsam Premier Lige giderim” diyen Griezmann ile anlaşma noktasına gelmiş fakat A. Madrid’in transfer yasağından dolayı Griezmann’ın buna gönlü el vermemişti. Griezmann haricinde istediği isimleri alan Manchester ekibinde Ashley Young, Eric Bailly, Luke Shaw, Marcos Rojo ve Phil Jones sakatlık veya cezalarından dolayı forma giyemeyecek.

Kadrosundan önemli isimleri kaybeden Real Madrid; Morata, James Rodriguez, Pepe ve Danilo gibi isimlerin yerini dolduramadı. ABD kampında takımda yer almayan ve vergi kaçırmak suçlamasıyla yargı karşısına çıkan C. Ronaldo’nun bu mücadelede forma giymesi şüpheli görünüyor.

ABD Kampında Karşılaştılar

Hazırlık dönemi kapsamında Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nın ABD ayağında karşılaşan iki takımın mücadelesinde 90 dakika Jesse Lingard ve Casemiro’nun karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı. Turnuva gereği direkt penaltı atışlarına geçilen maçta kazanan 3-2’lik skor ile Manchester United olmuştu.

11’inci Avrupa Randevuları

Geride kalan 10 maçın 4’ünü Real Madrid 2’sini Manchester United kazanırken, taraflar 4 maçta eşitliği bozamadı. En son karşı karşıya geldiklerinde takvimler 2013 yılını gösteriyor, 1-1 ve 2-1’lik skorlarla rakibini eleyip çeyrek finale yükselen takım Real Madrid oluyordu.

İspanyollar Kupaya Ambargo Koydu

Süper Kupa’da 24 defa finale kalan İspanyol takımları 13 kez kupaya uzanan taraf oldular. Son 8 senede Barcelona 3 kez, Real Madrid ve Atletico Madrid 2’şer kez kupayı kazanarak İspanyolları bu kulvarda üst sıralara taşıdı. İspanya’yı, 9 şampiyonlukla İtalya, 7 şampiyonlukla da İngiltere takip ediyor.

Süper Kupa Karneleri

Son Süper Kupa şampiyonu Real Madrid, 5 kez final oynayıp 2002, 2014 ve 2016 yıllarında 3 kez mutlu sona ulaştı. Manchester United ise 3 kez final oynamasına karşın tek başarısına 1991 yılında dönemin güçlü ekiplerinden Kızılyıldız’ı devirerek ulaştı.

Şampiyonluk Sayıları

5: Barcelona, Milan

3: Liverpool, Real Madrid

2: Juventus, Atletico Madrid, Anderlecht, Valencia, Ajax

1: Galatasaray, Porto, Bayern Münih, Chelsea, Dinamo Kiev, Nottingham Forest, Aston Villa, ManchesterUnited, Parma, Aberdeen, Lazio, Zenit, Steaua Bükreş, Mechelen, Sevilla

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