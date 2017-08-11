Transfer döneminin ve sezon başı hazırlık kamplarının hengamesinden sonra Süper Lig ve Premier Lig’de sezonun ilk maçı bugün oynanacak

Süper Lig’e yeni yükselen kulüpler de dahil olmak üzere yapılan yıldız futbolcu transferleriyle birlikte yeni sezon merak uyandırmaya devam ediyor. Taraftarların sadece kendi takımlarının gücünü değil, rakiplerini de sınamak için sabırsızlandığı sezonun ilk maçı bugün oynanacak.

Hava sıcaklıklarının henüz maç oynamaya uygun seviyeye gelmediğini düşünenlerin itirazlarından yola çıkılarak maçların başlama saati 21:45 olarak belirlendi. Belirlenen saat nispeten serin bir saat ancak bu sefer de ortaya maçların kaçta biteceği sorunu çıktı. Tüm bu tartışmalarla birlikte maçlar bu akşam başlıyor.

Gençlerbirliği eski başkanı İlhan Cavcav‘ın isminin verildiği sezonun ilk karşılaşması Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanacak. 21:45’te başlayacak maç, BeIN Sports’tan canlı yayınlanacak. Süper Lig’le birlikte Şampiyonlar Ligi’nde de telaşı devam eden Başakşehir, yeni sezon için şampiyonluk hedefiyle yola çıktı. Bursaspor ise yeni teknik direktörleri Paul Le Guen ve güçlendirilen takımla birlikte yeni bir rüyanın peşinde.

Premier Lig’de ise sezon Arsenal-Leicester City maçıyla başlayacak. Süper Lig’le aynı anda Türkiye saati ile 21:45’te başlayacak maç, bu sezon tüm Premier Lig maçlarını yayınlayacak olan S Sport’tan canlı izlenebilir.

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