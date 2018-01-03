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Süper Lig’de 17 ve 18’inci hafta maçlarının başlama saatleri değişti

By on 3 Ocak 2018
Süper Lig’de 17 ve 18’inci hafta maçlarının başlama saatleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 17 ve 18’inci hafta maçlarının başlangıç saatlerini yeniden düzenledi

19 Ocak Cuma günü 2018’in ilk lig maçının oynanacağı maçla beraber, Süper Lig’te ikinci devre başlamış olacak. TFF, Süper Lig’de 17 ve 18’inci hafta maçlarının takvimini yayımladıktan sonra maç saatlerinde değişikliği gidildiğini açıkladı. Buna göre değişiklik sonrası program şöyle olacak:

18’inci hafta

19 Ocak Cuma
20.00 Kasımpaşa – Aytemiz Alanyaspor

20 Ocak Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor – Gençlerbirliği
16.00 Osmanlıspor – Evkur Yeni Malatyaspor
19.00 Fenerbahçe – Göztepe

21 Ocak Pazar
13.30 Demir Grup Sivasspor – Teleset Mobilya Akhisarspor
13.30 Atiker konyaspor – Trabzonspor
16.00 Bursaspor –  Medipol Başakşehir
19.00 Antalyaspor – Beşiktaş

22 Ocak Pazartesi
20.00 Kayserispor – Galatasaray

19’uncu hafta

26 Ocak Cuma
20.00 Beşiktaş – Kasımpaşa

27 Ocak Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor – Bursaspor
16.00 Göztepe – Kayserispor
19.00 Galatasaray – Osmanlıspor

28 Ocak Pazar
13.30 Gençlerbirliği – Atiker Konyaspor
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor – Demir Grup Sivasspor
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor – Antalyaspor
19.00 Trabzonspor – Fenerbahçe

29 Ocak Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir – Kardemir Karabükspor

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