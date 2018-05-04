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Süper Lig’de son 3! 32’nci hafta bugün başlıyor

By on 4 Mayıs 2018
super-ligde-son-3-32nci-hafta-bugun-basliyor

Uzun yıllar unutulmayacak ligin son haftalarına girildi! 32’nci haftanın programı, puan durumu ve krallıkta zirvedeki isimler…

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda artık sona yaklaşılıyor. Heyecanın giderek arttığı son 3 maç öncesi, 32’nci hafta maçları bugün başlıyor. Şampiyonluk ve kümede kalma savaşının çok çetin geçtiği lig, her sonuca gebe görünüyor. Haftanın açılış maçında karşılaşacak Başakşehir ve Sivasspor’un muhtemel 11’leri şu şekilde;

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Gökhan, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Mevlüt

Sivasspor: Ali Şaşal, Auremir, Bjarsmyr, Boye, Ziya, Ndinga, Hakan, Saivet, Robinho(Bifouma), Emre, Kone

Haftanın programı

4 Mayıs Cuma

20:00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor

5 Mayıs Cumartesi

16:00 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor

19:00 Trabzonspor-Kasımpaşa

19:00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor

6 Mayıs Pazar

16:00 Fenerbahçe-Bursaspor

16:00 Beşiktaş-Kayserispor

16:00 Gençlerbirliği-Antalyaspor

19:00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray

7 Mayıs Pazartesi

20:00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor

super-ligde-son-3-32nci-hafta-bugun-basliyor

Süper Lig

Puan Durumu

1- Galatasaray 66
2- Başakşehir 65
3- Fenerbahçe 63
4- Beşiktaş 62
5- Trabzonspor 49
6- Göztepe 47
7- Sivasspor 47
8- Kayserispor 44
9- Kasımpaşa 40
10- Bursaspor 39
11- Malatyaspor 39
12– Akhisarspor 36
13- Alanyaspor 35
14- Antalyaspor 35
15- Konyaspor 32
16- Osmanlıspor 32
17- Gençlerbirliği 30
18- Karabükspor 12

Gol Krallığı

1- Gomis: 27
2- Burak Yılmaz: 23
3- Jahovic: 18
4- Giuliano: 14
5- Umut Bulut: 14

Asist Krallığı

Visca: 14
Emre Akbaba: 9
Valbuena: 9
Garry Rodrigues: 9
Castro: 9

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