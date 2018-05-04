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Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda artık sona yaklaşılıyor. Heyecanın giderek arttığı son 3 maç öncesi, 32’nci hafta maçları bugün başlıyor. Şampiyonluk ve kümede kalma savaşının çok çetin geçtiği lig, her sonuca gebe görünüyor. Haftanın açılış maçında karşılaşacak Başakşehir ve Sivasspor’un muhtemel 11’leri şu şekilde;
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Gökhan, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Mevlüt
Sivasspor: Ali Şaşal, Auremir, Bjarsmyr, Boye, Ziya, Ndinga, Hakan, Saivet, Robinho(Bifouma), Emre, Kone
4 Mayıs Cuma
20:00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor
5 Mayıs Cumartesi
16:00 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor
19:00 Trabzonspor-Kasımpaşa
19:00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor
6 Mayıs Pazar
16:00 Fenerbahçe-Bursaspor
16:00 Beşiktaş-Kayserispor
16:00 Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray
7 Mayıs Pazartesi
20:00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor
1- Galatasaray 66
2- Başakşehir 65
3- Fenerbahçe 63
4- Beşiktaş 62
5- Trabzonspor 49
6- Göztepe 47
7- Sivasspor 47
8- Kayserispor 44
9- Kasımpaşa 40
10- Bursaspor 39
11- Malatyaspor 39
12– Akhisarspor 36
13- Alanyaspor 35
14- Antalyaspor 35
15- Konyaspor 32
16- Osmanlıspor 32
17- Gençlerbirliği 30
18- Karabükspor 12
1- Gomis: 27
2- Burak Yılmaz: 23
3- Jahovic: 18
4- Giuliano: 14
5- Umut Bulut: 14
Visca: 14
Emre Akbaba: 9
Valbuena: 9
Garry Rodrigues: 9
Castro: 9
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