Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Hüsnü Güreli verdiği röportajda video hakem uygulamasıyla ilgili bilgi verdi

BeINSPORTS kanalında Ömer Güvenç’in sorularını yanıtlayan Hüsnü Güreli, Fatih Terim’in TFF‘ye açtığı davadan, kulüp başkanlarının yaptıkları açıklamalarla ilgili konulara kadar birçok soruya yanıt verdi. Hüsnü Güreli röportajının en çok dikkat çeken kısmı yakın zamanda uygulamaya girecek yenilik oldu.

“Her hafta sonu oynanan karşılaşmalarda birçok hakem arkadaşımız görev yapıyor ve doğal bir sonuç olarak bu maçların tamamı kusursuz yönetilemiyor. Bunda saklanacak, gizlenecek bir durum yok. Bu konuda yapabileceğimiz globalde ismi VAR olan video yardımcı hakem sistemini bir an önce ülkemizde de hayata geçirmek. Yatırımla ilgili imzalamamız gereken sözleşmeleri hızla imzaladık. Tahmin ediyorum ki 2-3 ay içerisinde hazır hale gelmiş olacak. Sezon sonuna kadar kalacağını sanmıyorum ama en kötü ihtimalle sezon sonuna kadar muhakkak hayata geçmiş olacak. Resmi olmayan denemelerimize çoktan başladık. Bu sistem ile hakem hataları en aza indirilecek.”

Video yardımcı hakem (VAR) daha önce Bundesliga ve Serie A’da kullanılmaya başlanmıştı; yeni sezonda ise Ligue 1 ve La Liga’da uygulamaya girecek.

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