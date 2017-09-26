Süper Lig’in 6’ncı haftasında Galatasaray tüm istatistiklerde lider!

6’ncı haftası geride kalan Süper Lig’de Galatasaray fırtınası gücünü arttırarak esmeye devam ediyor…

Zirvede, 6 haftada aldığı 5 galibiyet ve 1 beraberlikle Galatasaray fırtınası esiyor. Süper Lig puan tablosunun yanında Galatasaray tüm istatistiklerde lider!

En çok gol atan takım

Galatasaray ligde attığı 15 golle en çok gol atan takım konumunda. Bu gollerin 9’unu evinde atarken, 6 golü deplasmanda buldu. Avrupa’nın en büyük 5 ligindeyse Napoli, Juventus, Borussia Dortmund, Manchester City, Manchester United, Barcelona, Psg ve Monaco’nun ardından 9’uncu sırada yer alıyor.

En az gol yiyen takım

Ujfalusi-Semih tandeminden sonra bir türlü orada uyum sağlayamayan Galatasaray, bu sezon bambaşka bir görüntü çiziyor. 6 maçta 4 gol yiyen Galatasaray bu gollerden yalnızca 1 tanesini akan oyunda yedi. Serdar-Maicon tandemi, orta sahada yapılan pres ve başarısıyla tarihe geçen Muslera’nın ekstra çabasıyla Galatasaray’da kara bulutlar dağıldı.

En fazla topa sahip takım

Sezon başından bu yana sürekli dikine oynamayı hedefeleyen Galatasaray, topu en fazla ayağında tutan takım konumunda. Orta sahada topa hakim olan Galatasaray, yüzde 61’lik topa sahip olma oranıyla 1’inci sırada. Galatasaray’ı yüzde 59’la Fenerbahçe, yüzde 57’yle Beşiktaş takip ediyor.

En fazla başarılı pas yapan takım

455 isabetli pas ortalamasıyla en fazla başarılı pas yapan takım olan Galatasaray’da gol sayısının neden bu kadar yüksek olduğunu ve neden bu kadar az gol yediğini anlatan en doğru istatistiklerden biri de bu. 2’nci ve 3’üncü bölgelerde yapılan sık ve doğru paslar neticeye götürmekte yardımcı oldu. Fenerbahçe 410, Başakşehir 405 isabetli ortalamasıyla en çok isabetli pas yapan diğer takımlar.

Namağlup takım

6 maçta henüz mağlup olmayan Galatasaray, ligin tek namağlup takımı. Son Bursaspor maçında geriye düşmesine karşın yeni transfer Feghouli ve sezonun sürpriz ismi Tolga Ciğerci’nin golleriyle 2-1 kazanan Galatasaray’da seri devam ediyor.

Gol krallığına Galatasaray damgası

Swansea City’den transfer edilen Bafetimbi Gomis attığı 7 golle Burak Yılmaz’la beraber zirvede yer alıyor. Jahovic’in 6 golle takip ettiği ikilinin hemen ardından 5’er golle Tolga Ciğerci, Boutaib ve Vagner Love geliyor. Tolga Ciğerci’nin attığı 5 gol, onu Avrupa’da en çok gol atan orta saha oyuncusu olarak zirveye çıkardı.

Alan daraltma, pres, hücum ve pas alışkanlığı kazanan Galatasaray‘da her şeyden önemlisi iyi bir arkadaş ortamı oluşmuş durumda. Bir çok yeni transferin kısa sürede takıma kaynaşması pek alışkın olmadığımız bir durum olsa da sarı-kırmızılılar bunu aştı. Galatasaray’ın başarısında en büyük payın bu olduğunu söyleyebiliriz.

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