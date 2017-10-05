Suriye için tarihi günlerden biri daha: Play-off’lar başlıyor

FIFA Dünya Kupası elemelerinde Suriye için tarihi gün; rakip Avustralya, hedef Dünya Kupası!

Türkiye saati ile 15:30’da başlayacak maç Suriye için tarihi öneme sahip. Onlar Suriye’de yaşanan iç karışıklığa inat, futbolun birleştirici gücüne aşık bir oyuncu grubu. Kendi ülkelerinde futbol oynanamadığı için arkalarında taraftar gücü olmasa da Suriye Milli takımı mermiler arasında Dünya Kupası’na gidiyor! Bunun için de kritik bir viraja girecekler.

Suriye buraya nasıl geldi?

Büyük bir işe imza atan Suriye Milli Takımı, 2018 Rusya Dünya Kupası Asya elemeleri kapsamında ​ Japonya, Kamboçya, Afganistan ve Singapur ile 2’nci tur grup maçlarında eşleşti. Grubu 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle Japonya’nın ardından 2’nci sırada tamamlayıp 3’üncü tur eleme gruplarına yükseldiler.

3’üncü turda; İran, Güney Kore, Çin, Özbekistan ve Katar gibi takıların yer aldığı zorlu grupta yer aldılar. Grupta heyecanı son ana kadar taşıyan Suriye Milli takımı, büyük bir başarıya imza atarak play-off’lara kalmak için şansını son maça bıraktı. Son maçta lider İran’la berabere kalıp, Özbekistan’ın Güney Kore’yle berabere kaldığını öğrenince Asya elemelerinde play-off bileti alan 2 takımdan biri olmuş oldu.

Avustralya buraya nasıl geldi?

2’nci tur grup maçlarında; Ürdün, Kırgızistan, Tacikistan ve Bangladeş’in olduğu gruptan 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle gruptan kolayca lider olarak ayrıldı ve 3’üncü tur eleme gruplarına yükseldi.

3’üncü turda; Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Tayland’ın olduğu gruptan lider çıkmasına kesin gözüyle bakılırken grubu 3’üncü sırada tamamladı ve ancak play-off vizesi alabildi. Yalnızca 1 mağlubiyet almasına rağmen 4 beraberlik yaşaması Avustralya’nın durumunu zora soktu. 20 puanlı lider Japonya’nın gerisinde Suudi Arabistan’la beraber 19 puanda olmasına rağmen averajla ikinciliği kaptırdılar.

En golcü oyuncular

Suriye Milli Takımı’nda en golcü isim 10 golle Al Hilal Riyadh forması giyen Omar Khribin. Onu 6 golle Umm Salal takımından Mahmoud Al Mawas takip ediyor.

Avustralya Milli Takımı’ndaysa Everton efsanesi olan ve şu an Melbourne City forması giyen Tim Cahill attığı 8 golle başı çekiyor. Listenin 2’nci sırasında yine tanıdık bir isim var Jedinak! Ülkemizde Gençlerbirliği ve Antalyaspor formaları da giyen tecrübeli isim 7 golle takımına katkı verdi.

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