Taktik: Pres oyunu nasıl oynanır?

Barcelona’da futbolcu olarak top koşturmuş ve teknik direktörlük yapmış olan Luis Enrique’den, pres oyunu için tüyolar…

1- Nasıl değil, neden yapıyorsunuz?

“Takımının nasıl oynayacağına, nasıl hücum edeceğine ve nasıl savunma yapacağına karar vermek teknik direktörün görevidir. Oyunun her iki bölümünde de etkili olmalısınız. Takım iyi hücum ediyor ama savunma yapamıyorsa teknik direktör de görevini tam anlamıyla yerine getirmiyordur. Savunma yapmanın en iyi yolu, topu rakip yarı sahada tutmaktır ve önde basarsanız bunu başarabilirsiniz.”

2- Takımın planınıza inanmasını sağlayın

“Oyuncuların, pres yapmanın önemini anladığından emin olun. Sahadaki 11 oyuncu da bunu yapmalı; yoksa işe yaramaz. Saha içinde birlikte hareket etmeliler. İyi bir antrenör, oyuncularının kendi vizyonuna inanmalarını ve bu doğrultuda hareket etmelerini sağlar. Bir oyuncunun bunu sırf hocası istiyor diye yapması sorun yaratır.Oyuncular buna inanmalı.”

3- Pres Sürekliliği

“Fiziksel olarak güçlü ve formda bir takım, rakip yarı sahada topu kaybeder kaybetmez prese başlamalı. Topu hemen geri kazanmalısınız. Takımımdan mümkünse maçın her anında topa sahip olmasını isterim! Saha içinde doğru yerleşip topa sahip olursanız rakip yorulur. Top size geçtiğinde kıymetini bilin; yoksa bir siz kaparsanız, bir onlar kapar ve böyle sürer gider.”

4- Kalecinin rolü çok önemli

“Ben takımlarımın sürekli pres yapmasını isterim; bu sayede rakipleri hata yapmaya zorlarız. Ama kaleci de dâhil olmak üzere bir oyuncu bile görevini yapmazsa büyük sorun yaşarsınız. Rakip takım ya kalitesiyle ya da uzun top oynayarak presi geçebilir. Bu yüzden kaleciniz kalesinden biraz daha önde durmalı ve arkaya atılan topları toplamalı. Yani bir libero gibi oynamalı.”

5- İlk dakikadan son dakikaya kadar basın

“Oyunu geriden kuran takımlar topu genelde kaleciden stopere, oradan da beklere oynar. Bunu engellemek için topun olduğu bölgeye en yakın olan oyuncunuzdan başlayarak pres yapın. Bunu 90 dakika yapmak yorucu olabilir ama asla geri yaslanmamalısınız. 1-0 önde olan takımların oyun stilini değiştirmesi büyük hata. 1-0 öndeyseniz 2-0 yapmak istersiniz. Neden geri çekiliyorsunuz ki?”

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