“Tanrı’nın eli”, nasıl gözden kaçtı?

Ali Bin Nasser ve Bogdan Dotchev. İsimleri sizler için bir anlam ifade etmeyebilir ancak onları çok iyi tanıyorsunuz. Onlar 22 Haziran 1986’da oynanan Arjantin-İngiltere maçında sahaya siyahlar içinde çıkan üç hakemden ikisi. Onların günümüzde bile konuşulmalarına yol açan asıl olay ise, “Tanrı’nın eli” olarak anılan, Maradona‘nın eliyle attığı gole o gün Azteca Stadı‘nı dolduran binlerce taraftar gibi seyirci kalmalarıydı.

Aynı anda hem “yüzyılın hatası”na hem de “yüzyılın golü”ne sahne olan bu maçta görev yapan Tunuslu Bin Nasser ve Bulgar Dotchev o güne kadar oldukça yakın birer arkadaştı ancak o maçın 51’inci dakikasından sonra tıpkı üst düzey hakemlik kariyerleri gibi arkadaşlıkları da bitmişti.

Görüntüler orta hakem Bin Nasser‘in ilk etapta olduğu yerde kalan yardımcısı Dotchev‘e bakarak orta sahaya doğru koştuğunu gösteriyordu. İkisi de golü iptal etme kararının sorumluluğunu birbirine bırakma konusunda ısrar edince, İngiliz oyuncuların itirazına rağmen gol geçerli sayıldı. Bu konu üzerinde yıllar boyunca süren iki taraflı sessizliği ilk bozan orta hakem Bin Nasser oldu:

Dotchev’in bana ne olduğuyla ilgili bir sinyal vermesini bekliyordum ancak bana elle oynama ile ilgili bir uyarıda bulunmadı. FIFA’nın maçtan önce bize verdiği talimat açıktı; eğer yardımcınız sizden iyi bir pozisyonda ise onun görüşüne uyun.

Ancak Dotchev, “yüzyılın skandalı”nın üzerine yıkılmak istenmesine kayıtsız kalamadı. Yıllardır süregelen sessizlik Bin Nasser tarafından bozulmuştu. Dotchev‘in buna cevabı gecikmedi:

Sıra dışı bir şey yaşandığını anlamıştım. O zamanlar FIFA, yardımcı hakemlerin kararları orta hakemle tartışmasına izin vermiyordu. Eğer FIFA o maçta görevi Avrupalı bir hakeme verseydi Maradona’nın attığı ilk gol geçerli sayılmazdı!

Zaten tartışacak ortak dilleri bile yoktu! Tunuslu hakem İngilizce ve Fransızca biliyordu, Bulgar yardımcısı ise Almanca ve İspanyolca konuşabiliyordu. Maçtan sonra soyunma odasında bile FIFA tarafından görevlendirilmiş bir tercüman aracılığıyla iletişim kurabilmişlerdi. Saha dışındaki hayatları da birbirinden tamamen zıttı. Bulgar hakem finans alanında görev yapıyordu, Tunuslu Bin Nasser ise mühendisti. Dotchev 60’lı yıllarda Bulgaristan 1. Ligi‘nde santrfor olarak oynuyordu. 1972 yılında ise FIFA kokartı almıştı. 86’dan önce 1982 Dünya Kupası‘nda da görev yapmıştı. Bin Nasser ise Dotchev‘den 9 yaş küçüktü ve bu onun ilk Dünya Kupası tecrübesiydi. Arjantin-İngiltere karşılaşması da onların yönettiği son Dünya Kupası maçıydı.

Mexico City‘de oynanan maçtan sonra Tunuslu, Maradona‘nın açık bir şekilde eliyle attığı golü görememesini hemoroid yüzünden aldığı ilaçların görüş yetisini etkilemesine bağlamıştı! 2001 yılında Bin Nasser olay hakkında Arjantin gazetesi Ole‘ye bir kez daha konuştu:

Maradona golü attığında biraz duraksadım. Ancak daha sonra yardımcım Dotchev’i orta sahaya doğru koşarken gördüm. Gol olduğu anda o benden daha iyi bir pozisyondaydı. Ben de bu yüzden onun kararına güvendim. Kim ne derse desin orada iyi bir maç çıkarttığımı düşünüyorum!

Olaydan 15 yıl sonra gazeteye oldukça özgüvenli bu demeçleri veren Bin Nasser, diğer yardımcısı Kosta Rikalı Berny Ulloa‘ya göre maçtan hemen sonra televizyonda golün tekrarlarını izlerken oldukça sarsılmış görünüyormuş.

Dotchev hakemlikten emekli olduktan sonra futbolun içinde kalmak yerine küçük bir köye yerleşmiş ve hayatını orada sürdürüyor. Bulgar meslektaşının aksine Bin Nasser ise Tunus futbolunu reforme etme çalışmaları yürüten bir komitede yer alıyor. Oğullarından biri Kacem de babasının adımlarını izleyerek hakemlik yapmakta.

Olayın üzerinden 30 sene geçmesine rağmen ikili arasındaki savaş hala sona ermemiş. Bin Nasser: “Yardımcım bayrağını kaldırmadı. Üç yıl boyunca her yıl başında bana ‘Kardeşim, meslektaşım o Shilton’ın eliydi’ yazılı aynı notlardan gönderirdi. Daha sonra ise yazmayı bıraktı, sanırım kararını gözden geçirdi.” Tahmin edebileceğiniz gibi Dotchev‘in görüşü ise biraz daha farklı: “Bin Nasser öylesine önemli bir maçı yönetmek için yeterli değildi. Nasıl olabilirdi ki? O çölde, develerin arasında yapılan maçları yönetmeye alışıktı!”

Gördüğünüz gibi zaman bütün yaraları iyileştiremiyor!

Kaynak: Guardian

@AytekAras

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