Taraftarları için kendilerini siper eden futbolcuların takımı: St.Pauli

St.Pauli lig maçı için gittiği deplasmanda beklenmedik olaylarla karşılaştı ve taraftarlar futbolcularına bir kez daha aşık oldu!

Hamburg kentinin bir mahallesinde kurulan St.Pauli 28 bin kişilik bir semt takımıdır. Buna karşılık stadyumları 29 bin kişilik kapasiteye sahiptir. Kulüp yapısı ve taraftar profiliyle Almanya’nın dışlanan çocukları olarak da bilinmektedirler.

Süslü bir tarihe sahip değiller, Avrupa’da başarısı yok ve en büyük amaçları Hamburg’u yenmek. Öyle ki Bundesliga’da yalnızca 6 kez boy gösterebildiler. Özetle bakacaksak başarısız bir 2’nci lig takımı hüviyetindeler. Onları bu kadar özel kılan ve dünyada ciddi bir taraftarı olan bu ikinci lig takımının sırrı ne? Tabii ki taraftar profili…

St. Pauli taraftarları, Alman taraftar profilinin dışında bir grup. Faşizme karşılar. Hitler Almanyası’nda ölen büyüklerinin adını statlarındaki pankartlarda yaşatıyorlar. Taraftar siyaset rehberinde sol görüşe sahip olan tribünlerinde evsiz bir adamın iş adamıyla, punk’çının bir aileyle kol kola maç izlediğini görebilirsiniz. Sınıf ayrımına karşı olan taraftarlar, gurbetçilerimize karşı yapılan saldırılarda “Onları s…..edin hepimiz kardeşiz” pankartı açacak kadar da kendilerini onlardan soyutlayan bir grup.

Hem taraftar hem de şehrin bu derece büyük uyum ve ahenk içinde olduğu kulüp sayısı azdır. Bu ahengin içine futbolcu da girince büyük bir bağlılık oluşuyor. Bundesliga 2’de Holstein Kiel deplasmanına giden takım hiç beklemediği bir saldırıya uğradı. Isınma sırasında sahaya bir anda maskeli Kiel taraftarları inmeye başladı. Maskeli grup, St.Pauli taraftarlarına doğru yönelmeye başladı tam da bu sırada güvenliklerin yetersiz kaldığı an devreye St.Pauli oyuncuları girdi. Taraftarlarını korumak için adeta futbolculuk hayatlarını riske eden oyuncular hem taraftarlarını korudu hem de maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Taraftarını duygulandıran oyunculara kulüpten de bir açıklama geldi “Kendinizi korumanız da çok önemli. Oynanacak bir maçımız vardı. Çok daha kötü şeyler olabilirdi”.

Yorumlar

yorumlar