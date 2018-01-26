Tarihe geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçları

Türk futbolunun iki devi, pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Tarihe geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarını derledik

5 Mayıs 1996 / Trabzonspor: 1 Fenerbahçe: 2

Trabzonspor’un berabere kalsa şampiyonluğu garantileyeceği maç! Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki uyuşmazlık bu maçtan çok daha öncesine dayansa da 5 mayıs gününün Trabzonsporlu taraftarlar üzerinde yarattığı travma yabana atılacak türden değil. Abdullah Ercan’ın attığı ilk golden sonra şampiyonluk turuna hazırlanan taraftarlar Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman’ın attığı gollerle yıkılmış; bu skor tüm Trabzonspor kadrosuna pahalıya patlamıştı.

5 Mart 1989 / Fenerbahçe:5 Trabzonspor:1

Aykut (2), Rıdvan (2) ve Turan’ın golleriyle rakibine tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini yaşatan sarı lacivertliler, bu galibiyetle liderliği ele geçiriyordu. O dönem Fenerbahçe taraftarlarının “efsane” diye nitelendirdiği kadro adeta tutulamıyordu. Nitekim Fenerbahçe o sezonu tam 93 puanla şampiyonlukla taçlandırıyordu.

6 Nisan 1997 / Trabzonspor:4 Fenerbahçe:3

Karşılaşmaya çok etkili başlayan Trabzonspor ilk 20 dakikada İskender ve Hami’nin (2) golleriyle skoru 3-0’a getirmişti. İlk yarı bitmeden bir de Şota’yla fileleri sarsan bordo-mavililer devre arasına 4-0 önde girmişti. İkinci yarı farkı kapatmak için ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, Bolic ve Kostadinov’un (2) golleriyle umutlansa da kalan dakikalarda başka gol olmamış ve Trabzonspor maçı 4-3 kazanmıştı. Bu karşılaşma iki takım arasında en çok gole sahne olan maçlar arasında tarihteki yerini almıştı.

11 Şubat 1998 / Trabzonspor:3 Fenerbahçe:0 (Hükmen)

İki ezeli rakip bu kez Türkiye Kupası rövanş maçında Avni Aker’de karşı karşıya geliyordu. İlk maçı 2-1 kaybeden Trabzonspor, 51. dakikada Vugrinec’in golüyle öne geçiyor, Fenerbahçe’de Uche’nin kırmızı kartla oyun dışında kalması tansiyonu iyice yükseltiyordu. Nitekim tribünlerden atılan yabancı bir madde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Otto Baric’e isabet edince, Hırvat teknik adam bir anda yerde kalıyor, Fenerbahçeli futbolcular bunun üzerine sahadan çekiliyordu. Karşılaşmanın hakemi Murat Ilgaz’ın geri dönmeleri için 3 kez davet yolladığı Fenerbahçe sahaya çıkmayı kabul etmeyince, maç hükmen 3-0 Trabzonspor’un galibiyetiyle tescilleniyordu.

16 Mayıs 2010 / Fenerbahçe:1 – Trabzonspor:1

Bu maç bırakın iki takımı, yanlış anons nedeniyle Türk futbol tarihine geçmişti… Ligin son maçında Fenerbahçe evinde Trabzonspor’u konuk ediyordu. Fenerbahçe’nin 73, Bursaspor’un ise 72 puanı vardı. 14. dakikada Guiza’nın golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertlilerin sevinci sadece 9 dakika sürüyor, 23. dakikada Burak Yılmaz, Trabzonspor adına skoru eşitleyen golü atıyordu. Gerisi malum… Maçı adeta tek kaleye çeviren Fenerbahçe, Trabzonspr kalesine 20’nin üzerinde şut atıyor ancak kalesinde devleşen Onur Kıvrak’ı bir türlü geçemiyordu. Maçın son dakikasında duyulan bir anons ilk etapta sarı-lacivertli taraftarları sevince boğsa da çok kısa süre içerisinde gerçeğin hiç de öyle olmadığı anlaşılacaktı. Anonsa göre, Bursaspor-Beşiktaş karşılaşması berabere bitmişti. Bu Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu anlamına geliyordu. Dolayısıyle Fenerbahçeli futbolcular maçın uzatma dakikalarını top çevirerek geçirdi. Bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular büyük sevinç yaşadı, şampiyonluğu kutlamak isteyen taraftarlar sahanın içine girdi. Ancak tüm bu sevinç sadece 2 dakika sürdü. Çünkü, Bursaspor-Beşiktaş maçı berabere bitmemiş, yeşil-beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Yani şampiyon olan taraf Fenerbahçe değil Bursaspor’du… Saracoğlu’nda yakılan tribünler, cezalar ve izi yıllarca hafızalardan silinmeyecek travmanın sebebi aynıydı: “Yanlış anons!”

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