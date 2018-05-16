Lig Tarihin En İyi Takımları: Bursaspor 2009-10

Trabzonspor’dan sonra Anadolu’dan şampiyon çıkabileceğini gösterdiler

Bazı takımlar göreve sezon başladıktan sonra gelse de teknik direktörlerinin dokunuşlarıyla var olur, aradan yıllar geçse de o isimle anılır. 2008-09 sezonu ortasında Bursaspor’un başına geçen Beşiktaş’tan kalbi kırık bir şekilde ayrılan Ertuğrul Sağlam ile yeşil-beyazlı kulüp arasında da böyle bir ilişki başlayacaktı. O sezon takımı, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 3 puan arkasında lig altıncılığına taşıyan Sağlam, bir sonraki sezon gerçekleştireceği mucizenin sinyallerini vermeye başlamıştı bile.

Koltuğa oturur oturmaz Beşiktaş’ta birlikte çalıştığı Ali Tandoğan’ı kadroya kattı. Şampiyonlukla tamamlanacak ertesi sezonun başında ise ciddi teklifler gelmesine rağmen Sercan Yıldırım ve Volkan Şen gibi iki yıldızını satmayarak ne kadar yukarıları hedeflediğini gösterdi. Yaz döneminde Beşiktaş’tan kiralanan Tomas Zapotocny’nin yanı sıra, Arjantin’den getirilen ve hiç kimsenin adını sanını duymadığı Pablo Batalla hamlesi, Sağlam’ın aklındaki şampiyon kadronun eksik parçalarıydı. Eldeki Mustafa Keçeli, İbrahim Öztürk, Hüseyin Çimşir ve Turgay Bahadır gibi tecrübeli oyuncuları Volkan, Ozan İpek ve Sercan gibi genç yeteneklerle harmanlayan genç teknik adam, yabancılarından da maksimum verimi alınca Türk futboluna beşinci şampiyonunu hediye etti.

Neden En İyi?

Elbette hiç kimse 1995-96 sezonunda Intertoto Kupası’nda; Baliç-Musisi-Ercüment üçlüsünün sürüklediği, Nejat Biyediç’in yönettiği takımı unutamaz. Ne var ki 2009-10 sezonundaki ekibin sahaya yansıttığı “büyük takım” imajının yanı sıra müzesine götürdüğü şampiyonlukla bir adım önde olduğu söylenebilir. Hatta Türkiye Kupası çeyrek final rövanşının 90+2’nci dakikasında Daniel Güiza’nın golü olmasa belki de sezonu çifte kupayla kapatacaklardı. Evet, 1995-96 takımı Avrupa’da çığır açan başarılara imza attı ancak 2009-10 Bursaspor’u Türk futbolunun yıllardır aradığı taze kan ihtiyacını gidermiş oldu.

Yarattığı Etki

Bursaspor’un Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan beşinci kulüp olması, daha sonra Eskişehirspor ve Kasımpaşa gibi takımların da iştahını kabarttı. Sağlam önderliğinde yaşanan bu Anadolu devriminin etkisi belki beklendiği kadar uzun süreli olmadı ama öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın artık işi daha da ciddiye almasını sağladı. Buna ek olarak, şampiyonluğu son anda kaptıkları Fenerbahçe’de teknik direktör değişimine de sebep olmalarının yanı sıra, artık Türk futbolunun “Beşinci Büyük” unvanlı bir kulübü vardı.



Kahramanlar

Bursaspor’un 2009-10 performansı, tam anlamıyla bir takım başarısı hikâyesiydi. O sezon rakip filelere gönderdikleri 65 golle ligin en skorer takımı unvanını elde ederlerken, en golcü isimlerinin sekizer gol kaydeden Batalla ve Ozan İpek olması, şampiyonluk yolunda yükün nasıl dengeli paylaşıldığını kanıtlıyor. Düşünün; kaleci Ivankov bile dört gol atmıştı! Ali Tandoğan’ın sağ kanattan asistleri, Ömer Erdoğan’ın kader değiştiren golleri, Ivan Ergic’in savunma-forvet hattı arasındaki dengeyi sağlaması, Volkan Şen’in patlayıcı performansı… O takımın her elemanı başlı başına kahramandı!

Görünmeyen Kahraman

Ömer Erdoğan’ın o sezon takımın skor yüküne yaptığı katkıyı kendi takımına yapamayan birçok forvet gördük bugüne kadar! Özellikle Bursaspor’un mağlup olduğu son dakikalarda hocası tarafından eski model bir İngiliz stoper gibi hücuma gönderilen Ömer, doldur-boşalt taktiğinde rakip savunmalar üzerine kabus gibi çöktü! Yeşil-beyazlılar o sezon onun gol attığı altı maçın beşini kazanırken, 3-2’lik galibiyetle dönülen Beşiktaş deplasmanında oyuna 84’te girip Ergic’in skoru 2-2’ye getiren golünde asisti yapan da yine oydu.

Teknik Direktör

Ertuğrul Sağlam gönlünden geçirdiği gibi Beşiktaş’ın Alex Ferguson’u olamadı ama o etkiyi başka renkler altında yarattı. Türk futboluna beşinci şampiyonunu kazandıran Sağlam için eski takım arkadaşı Ali Gültiken şöyle diyordu: “O, bir Anadolu devrimcisi oldu!”

FFT ARŞİV 2010

Yorumlar

yorumlar