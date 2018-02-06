Tarihte Bugün | Manchester United uçak kazası

İngiliz futbolunun en önemli kulüplerinden olan Manchester United, 6 Şubat 1958 tarihinde gerçekleşen uçak kazası ile derinden sarsıldı

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşan Manchester United kafilesini taşıyan uçak, Belgrad’dan havalandıktan sonra Almanya’nın Münih kentine yakıt almak için indi. Yoğun kar yağışının olduğu Münih’ten kalkış yapmak isteyen uçak ilk iki denemesinde başarısız oldu. Üçüncü denemesinde ise yeterli hıza ulaşamayarak, havalimanının çevreleyen bariyerlere çarptı. Manchester United uçak kazası ile sadece uçakta bulunanları değil, uzun süreli mutluluğunu kaybetmişti!

Aralarında futbolcu, teknik heyet ve idarecilerin yer aldığı uçakta 23 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi kazayı yaralı olarak atlattı. Döneminin en iyi takımlarından biri olan ve menajerliğini Matt Busby’nin yaptığı United, 8 futbolcusunu bu kazada kaybetti.

Yaşanan kazada United ve İngiltere milli takımı kaptanı Roger Byrne (28), Mark Jones (24), Geoff Bent (25), Eddie Colman (21), Tommy Taylor (26), David Pegg (22), Liam Whelan (22) ve Duncan Edwards (21) hayatını kaybetmişti.

Matt Busby’nin ağır yaralı olarak kurtulduğu kazadan kurtulan diğer isimler; Johnny Berry, Jackie Blanchflower, Bobby Charlton, Bill Foulkes, Harry Gregg, Ken Morgans, Albert Scanlon, Dennis Viollet ve Ray Wood oldu. Takımın kalecisi olan Harry Gregg ise olayın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Bir yolcuyla bebeğini kurtaran file bekçisi, ayrıca hocası Busby’yi de uçaktan çıkarmayı başardı.

İngiltere’de oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Manchester United, Kızılyıldız deplasmanında 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 tamamlamış ve yarı finale yükselmişti.

United o yıl ligde kalan maçlarını paf takımı ile oynamış ve sezonu 9. sırada tamamlamıştı.

Busby bu kazadan sonra da takımı çalıştırmaya devam etti. Tam 25 yıl Manchester United’ı çalıştıran Busby’nin rekorunu efsane teknik adam Sir Alex Ferguson 2010 yılında kırmıştı.

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