Teknik Direktör Akademisi

UEFA Antrenör Eğitmeni Emrah Bayraktar, futbolda klişe haline gelmiş kavramların arkasındaki gerçekleri gün ışığına çıkarıyor…

SAVUNMA KAYMALARI

Futbolda savunma pozisyonu üç değişene (topun yeri, rakibin yeri ve topun uzaklığı) ve bir değişmeyene (kalenin yeri) göre alınır. Futbolcular 90 dakika esnasında karşılaşmanın skoruna etki edecek birçok karar verir. Özellikle savunmanın merkezinde oynayan oyuncuların kararları, oyunda hayati önem taşıyabilir çünkü bu kararlarıyla golü engelleyebilir ya da takımlarının gol yemesine sebep olabilirler.

Son yıllarda merkezde oynayan oyunculara atıfta bulunmak için “omurga” tabirinin kullanımı çok yaygınlaştı. Bu yüzden futbolda merkezin neden önemli olduğunu ve özellikle de savunmanın göbeğinde oynayan stoperlerin en yaygın yaptıkları hataları incelemekte fayda var.

Futbolda merkezin bu kadar önemli görülmesinin sebebi, kalelerin de merkezde olmasıdır. Futbol oyununun amacı gol atmak olduğundan, sahanın merkezinde yer alan kale de o oranda önem teşkil ediyor.





Futbolda dilimize dolanmış, artık doğruluğunu bile sorgulama ihtiyacı hissetmediğimiz birçok klişe var. “Geri dörtlünün kayması” da bunlardan biri, hatta en önemlisi! Defansif olarak pozisyon almayı ifade etmek için kullanılan “kayma” terimi, her zaman her koşulda doğru mudur? Doğru bildiğimiz, kafamızda adeta mitleştirdiğimiz bu kavramlar sorgulanmaya değmez mi?

Şimdi gelelim defans oyuncularının kayma olayına… Stoper pozisyonunda oynayan oyuncular, savunmada merkezi terk ederken kendilerine şunları sormalı: Yerimi doldurabilecek bir arkadaşım var mı? Bekin kademesine giderken topa müdahale etme şansım var mı? Topu merkeze ortalamasını engelleyecek şekilde rakibi oyalayabilir miyim?

Modern futbolda teknik adamlar birinci bölgede savunma halindeyken, bekin arkasına yapılacak kademeyi genellikle merkez orta saha oyuncularının yapmasını tercih ediyor. Yani savunma oyuncularını kaydırmaktansa orta saha oyuncularını kaydırarak, kaleye yakın yerde oluşması muhtemel adam kaçırma riskini azaltmış oluyorlar.

Tabii futbolda her zaman ideal durumlar oluşmuyor. Savunmayı topa en yakın oyuncunun başlatması gerektiği gerçeğini de unutmamak gerek! Duruma göre bek arkasına kademeyi yapacak en yakın oyuncu stoperse, yine defansı kaydırmak yerine stoperin boşalttığı alanı merkez orta saha oyuncusuyla doldurmak hem daha akılcı, hem de daha hızlı olur. Böylece defansif kurguda birçok oyuncunun kayarak yer değişmesindense sadece boşalan yere orta sahadan yardım getirmek zaman kaybını engeller.

Savunmada rakibe zaman ve alan vermemek çok önemli. Bu sebepten ötürü, pozisyon alırken olabildiğince çabuk ve doğru kararlar verilmeli. Birinci bölgede “kaymalardan” kaynaklanacak zaman ve konsantrasyon kaybı gol yeme ihtimalini artıracağından, özellikle kaleye yakın pozisyonlarda olabildiğince az hamle yaparak doğru pozisyonu almak önem teşkil eder.

Sonuç olarak; stoperlere pozisyon almayı öğretmek, erken yaşlarda aşılanması gereken temel futbol prensipleri içerisinde yer alır. Ne var ki maçlarda olur olmaz durumlarda merkezden uzaklaşan ve gereksiz müdahalelerde bulunan oyunculara çok sık rastlıyoruz. Ülkemizde temel futbol bilgisi zayıf oyuncular ancak yaptıkları hatalardan ders alarak kendilerini geliştiriyorlar. Tabii bu olduğunda da ne yazık ki jübile vakitleri gelmiş oluyor! Bu gidişatı düzeltmenin tek yolu ise erken yaşlarda kaliteli altyapı eğitiminden geçiyor…

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