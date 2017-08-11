Teknik direktör Steven Gerrard, Liverpool U-18 takımının başında ilk maçına çıktı. Takımı Derby County deplasmanından beraberlikle ayrıldı

Futbolculuğu bıraktıktan sonra futboldan kopamayan Steven Gerrard, Liverpool kulübüyle yaptığı toplantı sonucunda akademide görev alacağını futbolseverlere duyurmuştu. U-18 Liverpool takımının başına getirilen teknik direktör Steven Gerrard, yeni Gerrardlar, Alonsolar, Rushlar, Fowlerlar, Dalglishler çıkartmak için kolları sıvadı. Steven Gerrard bugün ilk kez forma-şort kombini dışında taraftarların karşısına çıktı. Derby County U18-Liverpool U18 müsabakasında “kırmızılar”ın teknik direktörü olarak yedek kulübesine oturdu.

Genç yeteneklerin mücadelesinde 41.dakikada Liam Coyle’ün golü ile devreye Liverpool U-18 takımı önde girdi. Derby County ikinci yarıda oyunu önde kurmaya başladı. İyi kapanan Liverpool’u yıkan isim sol taraftan yerden gelen topa dokunan Jason Knight oldu ve mücadele 1-1’lik eşitlik ile sonuçlandı. İlk teknik adamlık deneyimine Liverpool U-18 takımı ile merhaba diyen Gerrard, son kez Anfield çimlerinde yaşadığı duygusallığı belki de günün birinde The Kop tribünlerinin yeni teknik direktörü “Steven Gerrard” ismini anons edilirken yaşayabilir. Kim bilir?…

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