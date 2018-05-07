teknik:-tim-cahill-ile-hava-hakimiyeti

Avustralyalı efsane Tim Cahill’e göre kafa toplarında etkili olmak için uzun boylu olmanıza gerek yok!

Her şey salonda başlar

“Rakibinizden daha yükseğe zıplayabilmek için bacaklarınızın çok güçlü olması gerek. Buna da spor salonunda çalışarak sahip olabilirsiniz. Vücudunuzun alt tarafı ne kadar güçlü olursa zıplama beceriniz o kadar artar. Özellikle diz-kasık arası bölgesi ve karın

kaslarınızı güçlendirmeye özen gösterin. Hava topu mücadelesinde rakibinizi alt etmek için vücudunuzun bu kısımları güçlü olmalı.”

Zamanlamanın önemi

“Her maçta kendimden çok daha uzun boylu rakiplere karşı mücadele ediyorum.. Bu yüzden onlardan hava topu alabilmem için zıplama zamanlamamı çok iyi ayarlamalıyım. Bunu yapabilmek için top kimin ayağındaysa o oyuncunun hareketlerine dikkat eder, ortayı ne zaman yapacağını önceden kestirmeye çalışır ve gidişatına göre ceza sahası içinde yerimi alırım. Zamanlamayı iyi ayarlarsanız topu hangi köşeye vuracağınızı düşünmek için zaman kazanmış da olursunuz.”

Kollarını kullan

“Havaya sıçradığınızda kollarınızın pozisyonu çok önemli çünkü dengeli bir vuruş yapabilmek için onlara ihtiyacınız var. Bu sayede hem kendi dengenizi sağlar hem de rakipten daha kolay kurtulursunuz. Ayrıca daha darbeli bir vuruş yapmak için de size ekstra kuvvet verir. Topla buluştuğunuzda etkili bir vuruş yapmak için alnınızı kullanmaya çalışın.”

Boyundan destek al

“Hava toplarında en kritik nokta, topla buluşma anı diyebilirim. Ondan sonrası artık sizin tekniğinize kalır. Topu kafanızla en kusursuz biçimde yönlendirmek için vücudunuzun üst kısmı doğru pozisyonda olmalı. Bunun için de boyun bölgesindeki kasları kullanmalısınız. Etkili ve isabetli kafa vuruşu yapmak için vücudunuzun o kısmını güçlendirme çalışmaları yapın.”

Korkusuz ol

“Ortadaki topu kapmak için mücadeleye girdiğimde korkusuz olurum. Benim için bu savaşın tek bir kazananı olacak! Kafanızı tekmeye sokmaktan korkmayın. Bunu yaptığınız 10 pozisyonun 9’unu kazanacağınızı garanti ediyorum! Topu almak için o kadar istekliyim ki beni görenler sanki hayattaki son işimin bu olduğunu zanneder! Yeteneklerinize güvenirseniz kazanamayacağınız savaş yok.”

FFT

Yorumlar

yorumlar