Thomas Lemar transferine izin çıkmadı!

Monaco, Thomas Lemar için yapılacak tekliflere şimdiden kapıyı kapattı

Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, Thomas Lemar için yapılacak teklifleri değerlendirmeye almayacağını açıkladı. Ocak ayında böyle bir transfere izin vermesinin olanaksız olduğunu belirten Jardim, Fransa’da ki lig yarışından kopmak istemiyor. Eylül ayında Arsenal ve Liverpool’la adı anılan Thomas Lemar, Philippe Coutinho‘nun Barcelona’ya transferinin an meselesi olduğu şu günlerde tekrardan Merseyside ekibinin gündemine geldi.

Manchester United ve Paris Saint-Germain ile adı geçen Brezilyalı yıldız Fabinho için de görüşlerini belirten Leonardo Jardim, 2017-18 sezonunun sonuna kadar Stade Louis II’de kariyerine devam edeceğini, bu ay öyle bir transfere izin vermeyeceğini açıkladı.

Jardim gazetecilere verdiği demeçte, “Monaco kış aylarında büyük satış yapma derdinde değil, stratejimiz bu” dedi.

Monaco, sezon başlamadan önce Bernardo Silva ve Benjamin Mendy’nin ayrılışlarını takiben bu oyuncuların yokluğunu oldukça derinden hissetti. Bunun yanında Kylian Mbappe’yi, 180 milyon euro satın alma opsiyonuyla Ligue 1’deki rakiplerinden PSG’ye kiralamış ve gücünden güç kaybetmişti.

Monaco, bu sezon ligde PSG’nin 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi’ndeyse Beşiktaş, Leipzig ve Porto’nun olduğu grupta yalnızca 2 puan toplayabilmiş ve sonuncu olmuştu.

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