TOP 10 | Facia kulüp logoları

Leeds United’ın yeni logosunun tanıtılmasının ardından, facia kulüp logoları listesi sizlerle

1- Burton Abion FC

Facia kulüp logoları listesinin ilk sırasında Burton Albion FC var. Lastik ayakkabı, futbol oynamaya uygun fiziği olmayan bir beyefendi, beyefendinin içindeki kulübün baş harfleri, boş yer kalmayınca topa yerleştirilen FC harfleri… Gol atan oyuncu armayı öpünce neler hissediyor acaba?

2- Calcio Catania

Kırmızı-mavi zırhın arkasında saklanmaya çalışan minnoş filin armaya kattığı ilginç havayı sanırız söylemeye gerek yok. Bu arada orada duran, deriden yapılmış top neden o kadar büyük?

3- AS Marsa

Tunus 2’nci ligi takımların AS Marsa’nın ambleminde yer alan deve, tek başına belki iyi bir görüntü verebilirdi. Ancak hayvancağızı; forma giydirip, boynu ters bir biçimde top sektirirken kulüp arması yapmak, pek de mantıklı olmamış.

4- Wycombe Wanderers

Güzelim kuğuyu üzüp, sağına soluna altın kaplamalı zincirler takıp arma yapmak kimin aklına geldi? Rakip takım oyuncusu nasıl da kıyıp gol atar ki bu takıma(!)

5- Hamburg

Paint öğrenmeye başlayan bir ilkokul öğrencisinin 1 dakika içerisinde yapıp sunabileceği, hiç bir anlam içermeyen bir arma. Almanlar bu konuda oldukça tembel.

6- Alloa Athletic FC

Eşek arısının büyüklüğü ve spor salonlarından çıkmayan, protein tozuyla havasına hava katan görünümü ile karşınızda Alloa Athletic FC…

7- FC Viitorul Constanța

Taraflı tarafsız herkesin sevdiği Gheorghe Hagi, 2009’da takım kurduğunda, kurduğu takımın kimse 2016-17 sezonunda Romanya şampiyonu olacağını tahmin etmemişti. Bu büyük başarıya lafımız yok. Ancak amblemi size bırakıyoruz.

8- Limon FC

Kosta Rika ligi takımlarından Limon FC’nin adı zaten ağzımızı ekşitmişken, bir de 1500’lü yıllardan kalma haritanın üzerine çizilmiş “Tazmanya canavarı”nın logo olarak kullanılması tüm tadımızı kaçırdı.

9- Benevento Calcio

Armanın içinde süpürgesine binmiş bir cadı var. Evet tam da ortada. Neden ama?

10- Leeds United

Yeni faciamız hayırlı olsun. Armasına bakınca istemsizce; Rio Ferdinand, Harte, Viduka, Kewell gibi değerli oyuncuları anımsadığımız o tarihi logo gitti ve yerine kimsenin anlam veremediği bir logo(!) geldi.

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