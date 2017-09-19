TOP 10 | Kulüpleri karıştıran unutulmaz futbolcu kavgaları

Fransa Ligi 6’ncı hafta mücadelesinde Lyon karşısında penaltı kazanan PSG’de Neymar ve Cavani atışı kullanmak için birbirine girdi. Maçtan sonra Neymar, Cavani’yi Instagram’dan silerek futbolcu kavgalarını modern bir boyuta taşıdı. Karşınızda unutulmaz futbolcu kavgaları!

10- İbrahim Üzülmez-İbrahim Toraman

Beşiktaş’ta bu kavganın serisi bile çekildi. “İbrahimler 1” ve “İbrahimler 2” diye! İlk kavgalarını 2008-09 sezonunda kampta yaptılar. Terlik yüzünden çıkan kavgada araya oyuncular girdi onlarda başarılı olamayınca Sinan Engin ve Ertuğrul Sağlam olay yerine intikal etti. İkili, teknik ekibin gelmesine rağmen kavgaya devam edince kaptanlıkları ellerinden alındı ve kadro dışı bırakıldılar. Serinin devam filmindeyse olaylar daha karışıktı. 2010-11 sezonunda Ankaragücü ile oynanan maçta Üzülmez’in kanadından gol yiyen Beşiktaş devreye yenik girdi. İbrahim Üzülmez yenen gol sonrası Toraman’ın kendisine küfür ettiğini iddia ederek yumruk attı ve soyunma odası karıştı. Araya giren oyuncuların zor sakinleştirdiği Üzülmez, maçın ikinci yarısında sahaya çıkmadı. Akabinde gelişen olaylarda İbrahim Üzülmez’in sözleşmesi feshedildi ve futboldan emekli oldu. İbrahim Toraman’sa lobici olmakla suçlandı. Toraman bu iddialara “Lobici olsam Beşiktaş’ta kalırdım” diyerek noktayı koymuştu. Bu kavga, unutulmaz futbolcu kavgaları listemize 10’uncu sıradan girdi.

9- Müjdat Yetkiner-Schumacher

1989-90 sezonunda Fenerbahçe’yle Ankaragücü lig maçında karşı karşıya geldi. Libero oynamasına rağmen sürekli ileri çıkan Müjdat Yetkiner’e saha içinden bir uyarı geldi. Kaleci Schumacher, Müjdat’ı ileri çıkmaması için uyardı. Müjdat kalecisine dönerek Almanca “Kapa çeneni” diye çıkışır ve olanlar olur. Almanyalı eldiven Müjdat’a sert bir tekme atıp kaptanlık pazubandını yere fırlatarak oyundan çıkmak ister. Olay o kadar ateşlenmişti ki Müjdat kalecisinin gözüne soyunma odasında bir boksör edasıyla yumruğu indirir.

8- Abdoulaye-Tolunay Kafkas

Fenerbahçe’yle oynanan Türkiye Kupası maçında sahalarda ender rastlanacak bir olay yaşandı. Denizlispor ceza sahası içinde oluşan karambolde herkes Fenerbahçe’nin gol atacağını düşünürken bir anda Denizlisporlu Tolunay, kalecisi Abdoulaye’nin suratına yumruğu indirdi. Hakem olay yerine gelip Tolunay Kafkas’ı kırmızı kartla cezalandırarak ihraç etti.

7- Hasan Şaş-Necati Ateş

Devam serisi olan başka bir kavga. Önce Olimpiyat stadında oynan Denizlispor maçında birbirlerine girdiler. Devre arası neden pas atmıyorsun tartışması seyircilerin önünde kavgaya dönüştü. Sonra da Samsunspor maçında birbirlerinin üzerine yürüdüler. Attıkları kafa ve tekmelerle futbol sınırlarının dışına çıktılar. Sürekli bu olayların içinde olan ikili aynı zamanda iyi anlaşan ikililer arasında yer alıyordu.

6- Colman-Mustafa Yumlu

Bursaspor’la oynan lig maçının bitiminde, maç içindeki pozisyonu Batalla ile Colman tartışmaya başladı. Colman kavga sinyalleri verince takım arkadaşı olan Mustafa Yumlu, onu sakinleştirmek için Colman’a sarılıp uzaklaştırmak istedi. Fakat Colman anlamsız biçimde Mustafa’ya tokat atıp itmeye başladı. Ne olduğuna anlam veremeyen Trabzonspor heyeti hemen ikiliyi birbirinden uzaklaştırdı. İkili sonrasında basın toplantısı düzenleyerek olayın yanlış olduğunu dile getirdi.

5-Melo-Riera

Unutulmaz futbolcu kavgalarından biri de Felipe Melo’nun Riera’yı haşat ettiği kavgadır. Sıradan bir Florya sabahında antrenmanına devam eden Galatasaray’da moraller yerinde, takımda şampiyonluk havası üst seviyedeydi. Çift kale maçta Melo’nun şutunun yüzüne gelmesine sinirlenen Riera refleks olarak takım arkadaşına bağırdı. Melo bu durum sonrası adeta çileden çıktı. Takım arkadaşını soyunma odasına kilitleyen Melo sinirlerine hakim olamayarak Riera’yı tanınmaz hale getirdi. Bir anda ortam buz kesti. Süreci iyi yöneten Galatasaray, Melo’nun Riera’dan özür dilemesiyle beraber olayı tatlıya bağladı. Melo sinirlerine hakim olamadığı anlar için “Sinirlenmeyen insanın gökyüzünde olması gerekir, çünkü bir Aziz’dir!” demişti.

4- Lee Bowyer-Kieron Dyer

Futbol tarihinde eşine zor rastlanacak bir kavga… St James’ Park’ta Aston Villa’yı ağırlayan Newcastle United’ta bir pozisyonda anlaşmazlık yaşayan Lee Bowyer ve Kieron Dyer tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Hatta bir ara kavganın sınırları zorlandı başka bir boyuta taşındı. Kafalarına sert yumruklar, böbreklerine ve burunlarına aparkatlar… Ardı arkası kesilmeyen bu kavganın ayıranı Aston Villalı oyuncularında dahil olduğu büyük bir oyuncu grubu oldu. Hakem pozisyon sonrası ikisine de kırmızı kart verip gönderdi.

3- Ribery-Robben

Bu ikilinin kavga ettiği ortamda kimler kavga etmez! Bayrak adamların kavgasında platformun adı Şampiyonlar Ligi’ydi. 2013-14 sezonunda Bayern Münih – Real Madrid karşı karşıya geldi. Maç içinde sözlü tartışma yaşayan tecrübeli isimler soyunma odasında büyük bir kavgaya tutuştu. İkilinin kavgasında Ribery Robben’e çok sert bir yumruk attı. Robben’in sağ elmacık kemiğinde gözle görülür bir morluk oluştu.

2- Zlatan İbrahimovic-Oguchi Onyewu

Milan yöneticisi Galliani bu kavga için sıradan bir tartışma dese de hal hiç de öyle değildi. Aklı başında bir insanın İbrahimovic’e sarması düşünülemez. Birisi eğer İbrahimovic’e saldırıyorsa o insanın neler yapabileceğini varın siz düşünün. İbrahimovic bu kavgayla ilgili “Onyewu’yla kavgamız Galliani’nin anlattığı derecede asit değildi. Neredeyse birbirimizi öldürüyorduk. Hatta o kavgamızda sakatlık bile yaşamıştım” demişti.

1- Mancini-Balotelli

Bu sefer oyuncu-teknik adam kavgası; sahne yaramaz çocuğun! Manchester City’nin bir antrenmanında takım arkadaşına sert giren Balotelli’yi teknik direktörü Mancini sert bir şekilde uyardı. Balotelli’nin alışık olmadığı bu ses tonu onun sinirlerini zıplattı ve hocasının üstüne yürüdü. Evet bunu yaptı! Hocasının boğazına asılıp onu itti. Mancini’de onu iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Bu olay Balotelli’nin futbol kariyerini özetleyen bir kavga oldu.

Yazı Burak Özgül

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