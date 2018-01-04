TOP 20 | Süper Lig’den rekor ücretle transfer olan futbolcular

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Cenk Tosun’un rekor ücretle transferi, akıllara Türkiye Ligi’nden yurt dışına rekor ücretle transfer olan isimleri getirdi. 28 milyon euro bonservisle bu kategoride zirveye çıkan Cenk Tosun’dan önce bu kategoride lider olanlar kimdi? Kimisi burada parladı kimi daha önceden parlamıştı. İşte o isimler;
20- Ersan Adem Gülüm | Beşiktaş’tan Hebei Chine Fortune’e | 7 milyon euro | 2016
19- Cedric Bakambu | Bursaspor’dan Villarreal’e | 7 milyon 500 bin euro | 2015
18- Fatih Tekke | Trabzonspor’dan Zenit St. Petersburg’a | 7 milyon 500 bin euro | 2006
17- Jose Sosa | Beşiktaş’tan Milan’a | 7 milyon 500 bin euro | 2016
16- Marcelo Guedes | Beşiktaş’tan Olimpik Lyon’a | 7 milyon 500 bin euro | 2017
15- John Carew | Beşiktaş’tan Olimpik Lyon’a | 7 milyon 600 bin euro | 2005
14 – Burak Yılmaz | Galatasaray’dan Beijing Guoan’a | 8 milyon euro | 2016
13 – Abdul Kader Keita | Galatasaray’dan Al-Sadd’a | 8 milyon 150 bin euro | 2010
12 – Luis Nani | Fenerbahçe’den Valencia’ya | 8 milyon 500 bin euro | 2016
11 – Gökdeniz Karadeniz | Trabzonspor’dan Rubin Kazan’a | 8 milyon 700 bin euro | 2008
10 – Emmanuel Emenike | Fenerbahçe’den Spartak Moskova’ya | 10 milyon euro | 2011
9 – Nicolas Anelka | Fenerbahçe’den Bolton Wanderers’a | 12 milyon 200 bin euro | 2006
8 – Simon Kjaer | Fenerbahçe’den Sevilla’ya | 12 milyon 500 bin euro | 2017
7 – Arda Turan | Galatasaray’dan Atletico Madrid’e | 13 milyon euro | 2011
6 – Jay-Jay Okacha | Fenerbahçe’den Paris Saint-Germain’e | 13 milyon 720 bin euro | 1998
5 – Demba Ba | Beşiktaş’tan Shanghai Shenhua’ya | 13 milyon euro | 2015
4 – Bruma | Galatasaray’dan RB Leipzig’e | 15 milyon euro | 2017
3 – Cengiz Ünder | Medipol Başakşehir’den Roma’ya | 15 milyon euro | 2017
2 – Moussa Sow | Fenerbahçe’den Al-Ahli’ye | 16 milyon euro | 2015
1 – Elvir Baliç | Fenerbahçe’den Real Madrid’e | 16 milyon 300 bin euro | 1999
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