TOP 20 | Süper Lig’den rekor ücretle transfer olan futbolcular

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BENİM 11’İM | Gheorghe Hagi O, Galatasaray’ın efsane oyuncusu ve “Karpatların Maradonası”… Peki ya asıl Maradona, Gheorghe Hagi için en iyilerin olduğu takıma hangi cümlelerle girdi? K CLAUDIO TAFFAREL Galatasaray’da Claudio ile üç sezon...

Harry Kane Röportajı Tottenham’ın yıldız forveti için 2017 muazzam geçti: Milli takımda ve kulüpte 42 maçta 46 gol. Peki Harry Kane bir NFL yıldızından nasıl etkilendi? Bir gözlemcinin raporunda “Hazırlıksız yakalandığında kolayca yere düşen,...