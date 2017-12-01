Top 5 | 21’inci yüzyılda unutulmayan Beşiktaş-Galatasaray derbileri

2000-2017 yılları arasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbileri arasında hafızalara kazınmış 5 maçı seçtik

1- Beşiktaş-Galatasaray (25 Mayıs 2003) “Sergen attı şampiyonluk geldi”

Son 2 haftaya Beşiktaş 79, Galatasaray 74 puanla girmişti. Mircea Lucescu ve öğrencilerinin maçı kaybetmemesi demek Beşiktaş’ın 100.yılda şampiyonluğa ulaşması anlamına geliyordu. Dolmabahçe’de maç beklenildiği gibi kıran kırana başlamıştı. Galatasaray maçı kazanıp son haftada Beşiktaş’ın tökezlemesini bekleyecekti. Dakikalar 89’u gösterdiğinde mücadele 0-0 devam ediyordu. Beşiktaş’ın atacağı 1 gol şampiyonluğu getirecek, Galatasaray’ın atacağı 1 gol şampiyonu bir dahaki hafta belirleyecekti. 90’ıncı dakikada sahneye süper solak Sergen Yalçın çıktı. Son dakikada Sergen-Tümer ikilisi defansta tek yakalanan Bülent Korkmaz’ı duvar paslarıyla ekarte etti ve Tümer’in pasında topla buluşan Sergen topu filelere göndererek şampiyonluğu ilan etti. Tam da bu esnada efsane spiker Ercan Taner’in sözleri hafızalara kazınıyordu “ Sergen attı, Sergen attı şampiyonluk geldi”…

2- Galatasaray-Beşiktaş (10 Aralık 2005) “Toraman-Iliç”

Bol gollü ve sürpriz gollerin sahne olduğu mücadele erken golle başladı. Beşiktaş’ta herkes Tümer Metin, İbrahim Akın ya da Ahmed Hassan’dan gol beklerken sahneye 1’inci dakikada İbrahim Toraman çıktı ve Ali Sami Yen’i şoka uğratan gole imza attı. 5 dakika sonra Necati ile golü bulan Galatasaray, maçın ne kadar güzel geçeceğinin sinyalini bize veriyordu aslında. Dakikalar 15’i gösterdiğinde sahneye yine İbrahim Toraman çıkıyor ve durumu 2-1’e getiriyordu. Top bir o kalede bir bu kalede gidip gelirken bu sefer ikinci yarıda başka bir kahraman sahneye çıktı” Sasa Iliç”. 54’üncü dakikada golü kaydeden Iliç beraberlik sonrası topu hemen santraya taşıdı. Golün santrasından bir kaç saniye sonra topu hemen kazanan Galatasaray Iliç’le bir gol daha buldu ve yıldız ismin 1 dakikada attığı 2 golle maçı kazanmasını bildi.

3- Beşiktaş-Galatasaray (7 Mayıs 2006) “Son dakika Hasan Kabze”

Son 2 haftaya 77’şer puanla giren Galatasaray ve Fenerbahçe kritik maçlara çıkıyordu. İkili averajda önde olan Fenerbahçe, Galatasaray’ın yenilip, kendisinin galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecekti. Maça kontrollü başlayan Galatasaray ve Beşiktaş ilk yarıda gol bulamadı. İkinci yarının başlarında Tümer Metin’le öne geçen Beşiktaş kendi seyircisinin önünde skoru korumaya başladı. Bir türlü kilidi açamayan Galatasaray, 61’inci dakikada Necati-Hasan Kabze değişikliğini yaptı. Oyuna girdikten 3 dakika sonra golünü atan Hasan Kabze durumu eşitledi. Artık son dakikalara girilirken ataklarını daha da sıklaştıran Galatasaray, Hasan Kabze’nin ayağından bitime 20 saniye kala 1 gol buldu ve maçtan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla son haftada berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırarak dramatik bir sezon hikayesine imza atmış oldu.

4- Galatasaray-Beşiktaş (26 Şubat 2012) “Son dakika Elmander”

Şampiyonluk yolunda yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray evinde Beşiktaş’ı ağırladı. Dakika 15’te Elmander’le öne geçen Galatasaray, bir türlü farkı arttıracak golleri bulamadı. İkinci yarıya biraz daha stresli başlayan Galatasaray 49’da İbrahim Toraman’ın golüne engel olamadı. Golden sonra hemen toparlanan Galatasaray, 53’te Melo ile durumu 2-1’e getirdi. Dakikalar 73’ü gösterdiğinde Galatasaray defansının anlaşmazlığında Semih Kaya topu kendi ağlarına gönderdi. Artık tamamen hücuma odaklanan Galatasaray, son dakikada Selçuk’un ceza sahası içinden ortasına iyi yükselen Elmander’in golüyle Türk Telekom Stadyumu karnaval yerine döndü ve uzun yıllar unutulmayacak bir maç oldu.

5- Beşiktaş-Galatasaray (22 Eylül 2013) “Hükmen”

Vodafone Arena’nın henüz tadilatta olduğu sürede Olimpiyat Stadı’nda maçlarını oynayan Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı konuk etmişti. Her şey yolunda ilerliyordu. Beşiktaş 18’de Almeida ile öne geçti. 59 ve 72’de Didier Drogba Galatasaray’ı 2-1 öne geçirdi. En azından 1 puan için tüm hatlarıyla yüklenen Beşiktaş, Motta ile pozisyon bulmaya çalışırken Melo’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Sert müdahale sonrası Melo kırmızı kart gördükten sonra olanlar oldu. Bir anda Beşiktaş taraftarı sahaya girmeye başladı ve taraftarların sahaya girmesinden dolayı hakem maçı tatil ettiğini açıkladı. Tatsızlaşan derbi TFF’nin kararıyla 3-0 Galatasaray lehine tescil edildi.

Yazı Burak Özgül

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