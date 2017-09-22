Top 5 | 21’inci yüzyılda unutulmayan Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri

2000 yılından 2017 yılına kadar aklımıza kazınmış Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri arasından 5 maçı derledik

1| Beşiktaş-Fenerbahçe (16 Eylül 2000) “Hükmen”

O zamanki adıyla İnönü Stadı, tarihi derbilerden birine tanıklık etti. Beşiktaş, seyircisi önünde Nihat Kahveci’nin 17’nci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Devre bu skorla biterken ikinci yarının başlarında Beşiktaş Tayfur’la farkı ikiye çıkaran golü buldu. Fenerbahçe heyeti oyuna müdahale etmek için yedekte bulunan oyuncuları Rapajic ve Revivo’ya hazırlan talimatı verdi. Teknik direktör Mustafa Denizli, Uche-Revivo değişikliğiyle ilk hamlesini yaptı. 1 dakika sonra Balic’in yerine Türk oyuncu girmesi gerekirken Rapajic sahaya girdi. Sahada Fenerbahçe 5+1 kuralını bozup 6 yabancıyla oynamaya başladı. İzleyenler parmak hesabıyla kaç yabancı oyuncu olduğunu saymaya başladı. 64’üncü dakikadan itibaren Fenerbahçe sahada 6 yabancıydı ve geri dönülmez bir yola girilmişti. Tam bu olayların üstüne 3 dakika sonra Nouma’nın golü geldi ve Beşiktaş maçı 3-0 kazanmasını bildi. Maçtan sonra toplanan TFF maçı Beşiktaş’ın 3-0 kazandığını ancak kurallar gereği hükmen kazandığını açıkladı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri içinde yapılmış en büyük hata bu oldu!

2 | Beşiktaş-Fenerbahçe ( 14 Nisan 2002) “4 kırmızı kart”

İki Alman teknik direktörün kozlarını paylaştığı maçta, Beşiktaş evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Daum yönetimindeki Beşiktaş kötü bir tablo çizse de Werner Lorant Fenerbahçe’yle şampiyonluk mücadelesi veriyordu. Maçın 34’üncü dakikasında Ali Beşerler’in kırmızı kartı Beşiktaş’ı 10 kişi bıraktı. Favori olan Fenerbahçe eksik kalan rakibi karşısında daha da rahatladı ve 43’üncü dakikada Serhat Akın’ın golüyle devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda da bu oyununu sürdüren Fenerbahçe yine Serhat Akın’ın attığı golle farkı 2’ye çıkardı. Bu dakikadan sonra mücadele sinir harbi şeklinde geçti. 76’ncı dakikada Ümit Özat ikinci sarıdan atıldı ve iki ekip de 10 kişi kaldı. 85’inci dakikada İlhan Mansız ve 87’de Ceyhun Eriş’in kırmızı kartları iki ekibi de 9’ar kişi biraktı. Galibiyetten daha çok kartların konuşuldğu maçta gülen 2-0’la Fenerbahçe oldu.

3| Fenerbahçe-Beşiktaş (17 Nisan 2005) “Kadıköy panteri Pancu”

Maç 3-2 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile devam ederken Tuncay’ı düşüren Cordoba ilk sarı kartını faul yüzünden görürken, yardımcı hakemin uyarısıyla bir kart daha görünce maçın bitimine uzatmalar hariç 10 dakikadan fazla varken Beşiktaş oyuncu değişikliği hakkı yokken bir eksik ve kalecisiz kalıyordu! Beşiktaşlı oyunculardan ikisi bu işe adaydı. Pancu ve Ronaldo… Rıza Çalımbay oyunu Pancu’dan yana kullandı. Kaleye geçen Pancu, Alex’in penaltısını doğru tahmin etmesine rağmen çıkaramadı. Maç 84’üncü dakikada 3-3’e gelmiş, Türkiye son dakikalara girilen bu maçı nefessiz izlemeye koyulmuştu. Maçı o an açan birisi skoru 3-3, kaleciyi Pancu olarak görecekti. Gerçek dışı bu olay İstanbul Kadıköy’de aynen yaşanıyordu. Kaleye Pancu’nun geçmesini fırsat bilen Fenerbahçe, Alex ve Nobre’yle kaleyi abluka altına almıştı. Son dakikalara girildiğinde adrenalin seviyesi limitlerin kat kat üzerindeydi. Hakem tam 8 dakika uzatma gösterdiğinde Beşiktaş kulübesi yardımcı hakeme hücum ediyordu. 90+2’de dünya derbi tarihine girecek bir an yaşandı. Carew’den İbrahim Akın’a gelen top Koray Avcı’ya servis edildi. Koray Avcı’nın vuruşunda top filelerle buluşmuştu. Fenerbahçe taraftarı bir anda donup kalmış, Beşiktaş futbolcuları ve yedek kulübesi sahayı turluyordu. Son dakikalarda da gol gelmeyince Beşiktaş maçı 4-3 kazanmayı başardı. Maç bitiminde iki tarafın da seyircisi sahada mücadele eden futbolcuları ayakta alkışladı.

4| Beşiktaş-Fenerbahçe (18 Eylül 2005) “90 artılar”

Dakikalar 18’i gösterdiğinde sağ çaprazdan içeri giren Anelka, deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren gole imzayı attı. Oyun bu skorla devam ederken maçın son dakikalarına doğru Alex-Nobre değişikliği yaşandı. Bir pozisyonda seri hareketlerle ceza sahasına giren Anelka düşürüldü ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Penaltının başına geçen Nobre topu auta gönderdi. Maçın son dakikasına 4 dakika ilave işaret edildiğinde Beşiktaş 30 metreden bir frikik kazandı. Topun başında bekleyen Tümer ve Kleberson son şans için sahnedeydi. Tümer’in Kleberson’un önüne yuvarladığı topta Brezilyalı oyuncu harika bir gole imza attı ve 90+1’de maça eşitliği getirdi. İnönü bayram yerine dönmüştü. Son 2 dakikada takımlarından bir gol daha bekleyen taraftar heyecandan oturamıyordu. Santrayı yapan Fenerbahçe akabinde bir pozisyon yakaladı. Tuncay aldığı topla tek tek rakiplerini geçti ve Nobre’yle duvar pası yaptı. Topu tekrar önünde bulan Tuncay Şanlı 90+3’te Fenerbahçe’yi 2-1 öne geçirdi ve kalan dakikalarda gol olmayınca Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından galibiyetle döndü.

5| Beşiktaş-Fenerbahçe (3 Mart 2013) “Son saniye golü”

“Feda” sezonunda evinde Fenerbahçe’yi ağırlayan Beşiktaş kırmızı formasıyla Boğaz’a nazır İnönü stadında yerini aldı. Çubuklu formasıyla sahaya çıkan Fenerbahçe, 24’üncü dakikada Sow’la 1-0 öne geçti. Tempolu maçın 40’ıncı dakikasında duran top kullanan Fernandes’in ortasında Kuyt’ın kendi kalesine attığı gol maça denge getirdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Beşiktaş 61’nci dakikada eski Fenerbahçeli Niang’ın golüyle 2-1 öne geçti. 2 dakika sonra gole yanıt Sow’dan geldi ve maçta yine eşitlik sağlandı. Son dakikalar iki takım için de hareketli geçti. Pozisyon zenginliği bol olan maçta, top bir o kalede bir bu kalede mesai yapıyordu. Son dakikada Fenerbahçe korner atışı kullandı. Caner Erkin’in ortasında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı. Son saniyelerde kontra yakalayan Beşiktaş ani hücuma harika çıktı. 95 metre depar atan Olcay Şahan, Niang’ın pasında topu ağlara gönderdi ve hakem bu golle beraber maçı bitirdi. Maçı son saniyede kazanan Beşiktaş taraftarları sevinç yumağı oluşturmuştu.

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