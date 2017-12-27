TOP 5 | adidas Predator’le atılan en güzel goller

adidas’ın efsaneye dönüşen modeli Pradator’le bugüne kadar atılmış en güzel 5 golü seçtik

XAVI’DEN SON DAKiKA GOLÜ

Real Madrid 1-2 barcelona, 2004

“Top bana geldiğinde ofsaytta olduğumu sandım çünkü Ronaldinho pas atmakta biraz gecikmişti. Hakeme baktım ama bayrağını kaldırmadığını görünce devam ettim. Top havadayken Iker Casillas’ın kaleden çıkıp çıkmadığını kontrol ettim. Kalesinde kalsaydı o golü atamayabilirdim ama o çıkmayı tercih etti. Kariyerimin en iyi golü olduğunu söyleyemem ama son dakikalarda gelen bir El Clasico golü olduğundan ayrı bir önem taşıdığını itiraf etmeliyim.”

GERRARD’IN UZATMALARDAKİ GOLÜ

Liverpool 3-3 West Ham, 2006

“O maç öncesi West Ham’da birçok oyuncunun kariyerinin en önemli maçı olduğunu göz ardı edip rakibi biraz küçümsemiştik. Maça çok iyi başladılar, ilk dakikalarda ne yapacağımızı şaşırdık ama zamanla kendimize geldik. Bana hayatımın en iyi maçını sorduklarında hep o günü söylüyorum. İki gol attım, bir asist yaptım ve maçın genelinde çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Takım halinde çok iyiydik ama skor tabelasında benim adım yazdığından herkes beni ön plana çıkardı.”

KAKA SAHNEYi DEVRALIYOR

Brezilya 3-0 Arjantin, 2006

“Kariyerimin en önemli golünün hangisi olduğuna bir türlü karar veremiyorum ama en güzeli hiç şüphesiz Arjantin’e attığımdı. Emirates Stadı’nda onlarla bir hazırlık maçı yapıyorduk. Topu kendi ceza sahamızdan alıp 70 metre sürdüm. Karşıma çıkan bütün savunmacıları tek tek geçip golümü attım.”

GAZZA’DAN WEMBLEY’i AYAĞA KALDIRAN GOL

İngİltere 2-0 İskoçya, 1996

“Colin Hendry’nin bana doğru geldiğini görünce topu üzerinden aşırttım ve top yere inmeden şutu çektim. Bu öğretilecek bir şey değil çünkü tamamen içgüdüsel bir hareketti. Zaten kaleci Andy Goram’la her gün birlikte antrenman yapıyorduk. Yani onu nasıl alt etmem gerektiğini biliyordum. Maçtan önce stada giderken takım arkadaşlarıma nasıl bir kutlama yapmamız gerektiğini söylemiştim ve golden sonra sözümü tuttum.”

BECKHAM YARI SAHADAN ATIYOR

Wimbledon 0-3 Man United, 1996

“Fırsat gelse her maçta yarı sahadan şut çekmek isterdim! Öyle bir gol atmak, üzerinden yıllar geçmiş olsa bile bana inanılmaz keyif veriyor. Bazen internette denk geliyorum, resmen tüylerim diken diken oluyor. Topa vurduğum noktanın arkasında çekilmiş bir fotoğraf var. Top havada, arkada Wimbledon taraftarı ve annem, babam, kardeşim de kadrajda. Benim için unutulmaz bir anı.”

ÖZEL MANSİYON!

GLASGOW’DAKi FiNALDE ZIDANE ŞOV!

Bayer Leverkusen 1-2 Real Madrid, 2002

“Top bana gelirken ne mi düşünüyordum? Tabii ki şut çekmeyi! Yeterince zamanım olduğundan önce kaleye baktım. Vurmak için topun yere düşmesini beklemedim ve bam! Gol olduğunda ne kadar sevindiğimi anlatamam. İspanyolca bir şeyler bağırarak koşmaya başladım. Kariyerimde Şampiyonlar Ligi kupası yoktu ve o golün de yardımıyla bunu başarmıştım. Bir kulüp sizin için 72 milyon avro ödüyorsa böyle şeyler yapmanız içindir!”

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