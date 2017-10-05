Arsene Wenger’in, Arsenal’in başında geçirdiği 20 yıllık süreçte çıkardığı genç yetenekler ve parlattığı yıldızlar dikkat çekse de kimse yanlış tercihler yapmadığını söyleyemez!

5 Richard Wright

Ipswich altyapısından yetişen genç kalecisi Wright, İngiltere Milli Takımı’nın potansiyel kaleci adaylarının başında geliyordu. 2001 yazında Wenger, yaşlanan Seaman’a alternatif olması için 23 yaşındaki Wright’a 9 milyon avro ödedi ancak Wright, ikinci kaleci Stuart Taylor’ın bile gerisinde kalarak rekabete hiç dahil olamadı. Bir sezon sonra da 5,5 milyon avro karşılığında Everton’a satıldı. Bunu Arsene Wenger’in sıralamadaki en hafif hatası sayıyoruz.

4 Andre Santos

Yumuşak ayakları ve sıcakkanlılığıyla sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncularından biriydi. 3 Temmuz sürecinin çalkantılı günlerinde Fenerbahçe yıldızlarını satma kararı almış, Wenger de “ofansif sol bek” ihtiyacını karşılayabilmek için sarı-lacivertlilere 7 milyon avro ödemişti. Arsenal’de kaldığı iki sezonda sadece 25 lig maçına çıkabilen Santos; önce Gremio’ya kiralandı, ardından da bedavaya Flamengo’ya gitti. Şimdilerde Nobre, Selçuk Şahin ve Egemen Korkmaz’ın formasını giydiği FC Wil takımında emekliliğini beklemekte.

3 Luis Suarez

Arsene Wenger yıllardır aldığı oyunculardan çok, almadığı oyuncular konusunda eleştirildi. Kasasındaki parayı kullanmakta çok cimri davranan Wenger için Suarez biçilmiş kaftandı. 2013 yazında Liverpool’daki son sezonu öncesi Arsenal’le ciddi şekilde görüşen Suarez beklediği ilgiyi bulamayınca Liverpool’da kalıp sezonu 37 maçta 31 gol atarak noktaladı ve sonrasında Barcelona’nın yolunu tuttu. Wenger’in ise benzer katkıyı Bendtner, Sanogo, Miyaichi gibi isimlerden alma çabaları sonuçsuz kaldı.

2 Francis Jeffers

“Everton’ın genç İngiliz yıldızı, futbol dünyasına damga vuracak!” manşetini okuduğunuzda gözlerinizde Wayne Rooney canlanacaktır ama bu manşet, Rooney’den yıllar önce, 2001 yazında Francis Jeffers için atılmıştı. Medyanın Jeffers üzerinden şişirdiği balon, Wenger’in onu transfer etmek için ödediği 15,3 milyon avrodan sonra patlayacaktı. Arsenal’de tam bir hayal kırıklığı yaratan Jeffers transferinden sonra Wenger’i kurtaran ise Henry-Bergkamp’ın yıllarca süren yüksek formu oldu.

1 Gareth Bale

Bale, içindeki atak oyuncusu keşfetmeden önce Arsenal‘in kapısından dönmüştü. Wenger, Theo Walcott’u Southampton’dan transfer ettiği sene Bale’i de almak istemişti ama kadrosunda Ashley Cole ve Gael Clichy’i bulundurduğu için pek de üstelememişti. Bale bu görüşmelerden bir buçuk yıl sonra ise Arsenal’in ezeli rakibi Tottenham’a transfer oldu. Wenger bu pişmanlığını şu sözlerle kabul ediyor: “İtiraf etmeliyim ki, orta sahada da oynayabildiği için oldukça pişmanım. Tottenham’da ilk başlarda sıkıntı yaşasa da onu orta sahaya aldılar ve olağanüstü bir performans sergiledi. Bence kendisi benzeri bulunmaz bir kanat oyuncusu.” Çok geç kaldın Mösyö!

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