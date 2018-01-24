TOP 5 | Luis Suarez vakaları

Barcelona’nın yıldız forveti Luis Suarez ve başının oldukça yandığı birbirinden ilginç olaylar!

Dünya futbolunun en gözde forvetlerinden biri olan Luis Suarez, bugün 31 yaşına girdi. Kariyerine Barcelona’da devam eden Uruguaylı, futbolculuk kariyerine başarılarının yanında skandalları da olan bir isim. Biz de bundan yola çıktık ve FFT ekibi olarak Luis Suarez vakaları dosyası hazırladık

5: İlk ısırık vakasında kurban Otman Bakkal

Ajax – Psv mücadelesinde ilk kez Psvli oyuncu Otman Bakkal’ı ısıran Suarez bu olaydan sonra Hollanda Ligi’nde geçerli 7 maç ceza almıştı. O zaman kimse Luis Suarez için bunun sadece bir başlangıç olduğunu tahmin etmiyordu!



4: Evra’ya ırkçı sözler

Uruguaylı oyuncu daha önce Mancehester United‘ın Fransız oyuncusu Patrice Evra‘ya ırkçı sözler söylediği gerekçesiyle suçlu bulunmuş 8 maç ceza ve 40.000 pound cezaya çarptırılmıştı. Bu olaydan sonra bir başka karşılaşmada Evra ile karşılaşan Suarez serenomide Fransız oyuncunun elini sıkmayı reddetmişti.

3: Gana maçında elle yaptığı müdahele

2010 Dünya Kupası‘nda Gana karşısında Suarez’in elle Uruguay kalesinden çıkardığı top sonrası maçı penaltı atışlarına kadar götürmeyi başaran Uruguay, o akşam Suarez‘e çok şey borçluydu. Suarez‘in bu hareketi ülkesinde sevinçle karşılansada futbol dünyasında

Uruguaylıyla ilgili bir soru işareti daha kafalarda yer edindi.

2: İkinci ısırık vakasında kurban: Branislav Ivanovic

Chelseali rakibi İvanovic ile girdiği ikili mücadele sırasında Uruguaylı oyuncu yine sinirlerine hakim olamamış ve rakibinden bir ısırık daha almıştı. Bu ısırıkta yaptığı diğer vukuatlar gibi Suarez‘e pahalıya patlamış, oyuncu Premier League’de 10 maç cezalı duruma düşmüştü.

1: Son ısırık vakasında kurban: Giorgi Chiellini

2014 Dünya Kupası mücadelesinde son olarak İtalyan rakibi Chiellini‘yi ısıran Suarez her zaman olduğu gibi yine ağır bir ceza aldı. Uruguaylı oyuncu 9 maç cezanın yanı sıra tam olarak 4 ay futboldan men edildi. Bu seferki olayda rakibini ısırmadığını yüzünün omuzuna çarptığını belirten bir savunma yapsa da Suarez ceza almaktan kurtulamadı. Ülkesinde yine kahraman gibi karşılanırken, futbolun efsanesi Maradona’da “Ne olmuş adam mı öldürdü sanki” diyerek Suarez‘e destek çıktı.

Bonus: Tüm bunların dışında Suarez Tottenham’lı Michael Dawson’ı ve Scot Parker’ı tekmelerken, Manchesterlı Rafael Da Silva’nın saçını çekerken, Fulham taraftarlarına orta parmak çekerken ve son olarakta Şilili oyuncu Jara’ya sebepsiz yere yumruk atarken kameralara yakalanmıştı!

Bonus 2: Rakiplerine karşı sert tavrıyla ün kazanan Suarez’in yıldızının parlayışı da ilginç bir hikâyeye dayanıyor. Uruguaylı forvet Nacional takımında daha henüz 15 yayında hakeme attığı kafayla futbol sahnesine adım attı.

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