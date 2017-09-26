TOP 5 | Son yıllarda Süper Lig’deki unutulmaz geri dönüşler

Trabzonspor’un 3-0’dan 4-3 kaybettiği Alanyaspor maçı FourFourTwo’ya Süper Lig’de son yılların unutulmaz geri dönüşler dosyasını hazırlattı…

Trabzonspor 6’ncı hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Trabzonspor; 10’uncu dakikada Sosa, 21’de Burak, 32’de yine Burak’la evinde 3-0 öne geçti. Taraftar artık galibiyetten çok farkın 5-6’ya çıkmasına odaklanmıştı. Fakat ilk yarı biterken Vagner Love skoru 3-1’e getirdi. İkinici yarı maçı koparma fırsatı bulan Trabzonspor pozisyonları harcayınca Junior Fernandes sahneye çıktı ve 55’te farkı 1’e indirdi. 68’de kazanılan penaltıyı gole çeviren Vagner Love, tarihi geri dönüşe imza atan golü attı. Bununla da yetinmeyen Alanyaspor 82’de yine Vagner Love’la golü buldu ve Trabzonspor deplasmanında skoru 3-0’dan 4-3’e getirmeyi başardı. Tarihi bir geri dönüşe tanıklık edilen maçın, son yıllarda ligimizdeki unutulmaz geri dönüşler listesinde bu heyecanın yaşandığı 5 maç…

5- Trabzonspor-Beşiktaş (24.02.2007)

Trabzonspor: Tolga Zengin, Risp, Erdinç Yavuz, Mustafa Keçeli, Musa Büyük, Hüseyin Çimşir, Ayman, Ceyhun Eriş, Gökdeniz Karadeniz, Celaleddin, Umut Bulut

Beşiktaş: Runje, Serdar, Baki Mercimek, İbrahim Üzülmez, Ali Tandoğan, İbrahim Toraman, Delgado, Ricardinho, Koray, Nobre, Bobo

Soğuk bir Trabzon akşamında karşı karşıya gelen iki takımın maçı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Hüseyin Avni Aker Stadı’nda karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Beşiktaş izleyenlere unutamayacakları bir maç yaşattı. Beşiktaş deplasmanda önce Bobo ardından Brezilyalı oyuncusu Ricardinho’yla ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Trabzonspor’da moraller bozuk şekilde soyunma odasına gidildi. İkinci yarıya agresif başlayansa Trabzonspor oldu. 47’nci dakikaya kadar 4 sarı kart gören Karadeniz ekibi, defans oyuncusu çıkartıp Ersen Martin’i oyuna aldı. Trabzon’un baskılı oyunu sonucunu verdi ve 52’nci dakikada farkı 1’e indirdi. Golle beraber büyük bir hava yakalayan Trabzonspor 54’üncü dakikada Umut Bulut’un golüyle skoru 2-2’ye getirdi. Avni Aker adeta yıkılıyordu. Taraftarının desteğini de arkasına alan Trabzonspor artık galibiyet golüne bekliyordu. Sahneye yine Umut Bulut çıktı ve Trabzon il plaka kodu olan 61’inci dakikada takımını 3-2 öne geçiren ve geri dönüşler için listeye adını yazdıran golü kaydetti. Maçta başka gol olmayınca Trabzonspor önemli bir geri dönüşe imza atarak maçtan galip 3-2 galip ayrıldı.

4- Samsunspor-Galatasaray (07.01.2012)

Samsunspor: Ertuğrul Taşkıran, Kemal Tokak, Adem Alkaşi, Khubutia, Yenal Tuncer, Fink, Murat Ceylan, Murat Yıldırım, Hakan Arslan, Ekigho, Zenke

Galatasaray: Muslera, Semih Kaya, Ujfalusi, Hakan Balta, Sabri Sarıoğlu, Selçuk İnan, Melo, Engin Baytar, Emre Çolak, Elmander, Baros

Fatih Terim önderliğinde sezona fırtına gibi başlayan ve oturmuş 4-4-2 sistemiyle rakipleri karşısında büyük bir baskı kuran Galatasaray, Samsunpor deplasmanına konuk oldu. Zayıf rakibi karşısında kazanmasına kesin gözüyle bakılan sarı-kırmızılılar beklenmedik şekilde henüz 22’nci dakikada Ekigho’nun golüyle 1-0 geriye düştü. Golün şokunu atlatamayan Galatasaray, 10 dakika sonra yine Ekigho’dan yediği golle 2-0 geriye düştü ve devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya Riera-Sabri değişikliğiyle başlayan Galatasaray 53’üncü dakikada Semih Kaya’nın golüyle farkı 1’e indirdi. Bir türlü beklenen gol gelmeyince yine bir defans oyuncusu olan Servet Çetin çıkıp yerine Engin Baytar dahil oldu. 70’inci dakikaya Samsunspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle girilirken Selçuk İnan beraberliği getiren gole imza attı. Beraberliğin yeterli olmayacağını düşünen Terim, defansif orta saha Melo’yu çıkartıp forvet Sercan Yıldırım’ı sahaya sürdü. Baskı daha da arttı ve 78’inci dakikada Milan Baros takımını 3-2 öne geçiren golü attı. Galatasaray yedek kulübesinde bayram, Samsunspor cephesindeyse hüzün hakimdi. Maçtan kopan Samsunpor’a son darbeyi 84’te Sercan Yıldırım vurdu ve Galatasaray maçı 4-2 kazanarak geri dönüşler tarihine adını yazdırmayı bildi.

3-Trabzonspor-Beşiktaş (20.10.2007)

Trabzonspor: Tolga Zengin, Serkan Balcı, Erdinç Yavuz,, Tayfun Cora, Hüseyin Çimşir, Ayman, Ceyhun Eriş, Gökdeniz Karadeniz, Celaleddin, Umut Bulut, Yattara

Beşiktaş: Rüştü Serdar, Gökhan Zan, İbrahim Üzülmez, Ali Tandoğan, İbrahim Toraman, Delgado, Cisse, Tello, Nobre, Burak Yılmaz

Yaklaşık 8 ay sonra yine bir Trabzonspor-Beşiktaş maçı ve yine Hüseyin Avni Aker Stadı… Taraftarların aklından çıkmayan o geri dönüşün üzerinden geçen kısa zaman sonra iki takımın maçını herkes iple çekiyordu. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldığı saniyeden son saniyede çalacağa düdüğe kadar yine harika bir maç izleyeceğimizden habersizdik. Daha dakika dolmadan Trabzonspor Gökdeniz’le 1-0 öne geçti. Dakika 6’da Yattara’nın golüyle 2-0 öne geçen Trabzonspor inanılmaz bir hava yakalamıştı. Taraftar skorun daha artmasını beklerken 22’nci dakikada Burak Yılmaz’la Beşiktaş farkı 1’e indirdi. 4 dakika sonra Beşiktaş lehine verilen penaltıda topun başına geçen Delgado maçta dengeyi kurdu. 3-0’ı bekleyen Trabzon taraftarı, skorborda baktığında 2-2’lik sonucu görüyordu. İkinci yarı iki takımda arzulu ve istekliydi. Kaçan pozisyonların ardından 74’üncü dakikada oyuna sonradan giren Bobo Beşiktaş’ı 3-2 öne geçiren golü attı. Yine bir geri dönüş yaşanan maçı daha da unutulmaz kılan 80’inci dakikada Rüştü’nün kırmızı kart görmesi oldu. Oyuncu değişikliği hakkı b,ten Beşiktaş’ta kaleye Bobo geçti. Bobo’nun son dakikada kalesini gole kapattığı mücadeleyi 2-0’dan 3-2’ye skoru taşıyan Beşiktaş oldu.

2- Fenerbahçe-Bursaspor (22.02.2010)

Fenerbahçe: Volkan, Vederson, Deniz, Bilica, Gökhan Gönül, Emre, Alex, Baroni, Özer, Andre Santos, Guiza

Bursaspor: Ivankov, Ömer Erdoğan, Ali Tandoğan, Yenal, İbrahim Öztürk, Hüseyin Çimşir, Volkan Şen, Batalla, Ergic, Turgay, Ozan İpek

Ertuğrul Sağlam’ın Bursaspor’u ligin en çok ses getiren takımı oldu. Avrupa vizesi için savaşacak takım bir anda şampiyonluk yarışında kendisini buldu. Kadıköy’e sürpriz yapmaya gelen Bursaspor, 5’inci dakikada Alex’in golüne engel olmayınca 1-0 geri düştü. 21’de Andre Santos’un golü de gelince Bursaspor’un umutları tükendi. Fenerbahçe bu moralle 3-4-5’i bulacağını düşünen herkes yanıldı. 25’inci dakikada Pablo Batalla durumu 2-1’ getiren gole imzasını attı. İkinci yarıda karşılıklı ataklar bir türlü sonuç getirmedi. Dakikalar 85’i gösterdiğinde 2-1 geride olan Bursaspor, Ozan İpek’in golüyle skoru 2-2’ye getirdi. Kadıköy’ün buz kestiği dakikalarda son saniyeye kadar heyecan sürdü. Artık maç berabere bitecek derken sezon sonunda kıymeti daha net anlaşılacak golle son dakikada Ozan İpek galibiyeti getiren golü attı. Bursaspor’un 75, Fenerbahçe’nin 74 puanla bitirdiği ligde bu gol belki de Bursaspor’u şampiyon yapan gol oldu.

1-Fenerbahçe-Gaziantepspor (21.04.2001)

Fenerbahçe: Rüştü, Ogün,Uche, Zoran Mirkovic, Abdullah Ercan, Mirko Mirkovic, Ali Güneş, Lazetic, Revivo, Balic, Andersson

Gaziantepspor: Ömer, Mert Korkmaz, Mehmet Polat, Hasan Yiğit, Yakhimovic, Ramazan Tunç, Batista, Erhan Albayrak, Hakan Bayraktar, Hasan Özer, Fatih Tekke

Kadıköy’de yıllarca unutulmayacak maçta Gaziantepspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi rahatsız eden tek takım konumundaydı. Maç beklenildiği gibi çekişmeli başladı. 16’ncı dakikada Hakan Albayraktar’la Gaziantepspor 1-0 öne geçti. Devreye girmeden beraberliği isteyen Fenerbahçe 40’da Erhan Albayrak, 43’te Hasan Özer’in golüne engel olamayınca devreye 3-0 geride giriyordu. Yalnızca Fenerbahçe değil tüm futbolseverler bu tablo karşısında şaşkına dönmüştü. Mustafa Denizli, Rapaic ve Serhat Akın’ı oyuna alarak hücuma zenginlik kazandırmayı hedefledi. 60 dakika boyunca gol bulamayan Fenerbahçe, Revivo’nun golüyle 62’de skoru 3-1’e getirdi. 5 dakika sonra sonradan oyuna giren Rapaic farkı 1’e indirdi. Panik olan Gaziantepspor’un üstüne üstüne giden Fenerbahçe 74’te Uche’yle eşitliği yakaladı. Galibiyet için ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe Rapaic’le 1 gol daha buldu ve 3-0’dan gelip 4-3’le maçı kazanmasını bildi. İnanılmaz bir geri dönüşe atan Fenerbahçe sezonu şampiyon tamamladı. Geri dönüşler için bundan daha iyisi olamazdı!

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