TOP 5 | Şu an boşta olan sözleşmesiz oyuncular

Devre arası transfer döneminin, en gözde sözleşmesiz oyuncular listesini hazırladık

Birçok takımın hayali, kadrosuna yıldız oyuncu katmaktır. Bir de bu oyunculara bonservis bedeli ödenmiyorsa ne ala.. Biz de bu transfer döneminin yıldız oyunculardan kurulu ilk 5 sözleşmesiz oyuncular listesini hazırladık.

Patrice Evra (36)

Kariyerinde Monaco, Manchester United, Juventus ve Marsilya gibi önemli takımlar bulunan 36 yaşındaki sol bek, Kasım 2017’de Marsilya forması giydiği dönemde taraftara tekme attığı için sözleşmesi fesih edilmişti. O tarihten beri boşta olan Evra, hala gücü ve tekniğiyle birçok ligde top koşturabilecek seviyede.

Bacary Sagna (34)

7 sene terlettiği Arsenal formasıyla başarılı maçlara imza atan Fransız oyuncu, son olarak Manchester City formasıyla mücadele etti. 65 kez Fransa Milli Takımı’nın formasını giyen başarılı sağ bekin adı Bursa ve Sivasspor’la da anılmıştı.

Bastian Schweinsteiger (33)

13 sene boyunca Bayern Münih formasını başarıyla giyen, Alman ekibiyle 500 resmi maçta; 68 gol atıp, 100 asist üreterek adını unutulmazlar arasına yazdıran Bastian Schweinsteiger, 2015 yazında Bavyera’dan ayrıldı. 2 sezon Manchester United forması giyen ancak beklenen performansı gösteremeyen Bastian Schweinsteiger MLS’e transfer oldu. Buradaki kısa macerasından sonra 1 Ocak’ta boşa çıkan efsane ismi kadrosuna katmak için birçok kulüp sıraya geçmiş durumda.

Robinho (34)

Top ayağına geldiğinde herkesin merakla ne yapacağını beklediği Robinho, futbol severlerin en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Santos’dan Real Madrid’e büyük umutlarla gelen, burada oldukça başarılı maçlar çıkaran Brezilyalı yetenek, 2008 yazında 43 milyon euro’luk bonservisle Manchester City’nin yolunu tuttu. Ada’da bekleneni veremeyen Robinho, Santos’a kiralandı. Döndüğünde Milan’la anlaşan yetenekli isim, burada bir kıpırdanma yaşasa da istenilen seviyeye gelemedi. En son Atletico Mineiro forması giydikten sonra 1 Ocak’ta boşa çıktı ve gelecek teklifleri beklemeye koyuldu.

Lassana Diarra (32)

Son zamanların en dinamik ve dikine oynayan ön liberoları arasında gösterilen Lassana Diarra, bir türlü istikrar yakalayamadı. CV’sinde Arsenal, Chelsea ve Real Madrid gibi takımlar yazsa da kariyerinde 9 farklı takımın formasını giyip 1 sezon da futboldan ayrı kaldı. Aralık ayında AL-Jazira’dan ayrılan Fransız orta saha oyuncusunun kariyerindeki 10’uncu takımı kim olacak göreceğiz…

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