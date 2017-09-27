TOP 5 | Teknik direktörlüğe hazırlanan Xabi Alonso’nun unutulmaz golleri

Real Sociedad, Real Madrid, Liverpool ve Bayern Münih gibi büyük takımlarının formasını giyen Xabi Alonso’nun unutulmaz golleri….

FA Cup mücadelesinde Liverpool’la karşılaşan Luton, son dakikalarda korner kazanıyor. Korner için ileriye çıkan kalecileriyle beraber gol arayan Luton topu kaybediyor ve sonrasında top Alonso’nun sihirli ayaklarına geliyor… Tabii ki bu gol de Xabi Alonso’nun unutulmaz golleri arasındaki yerini alıyor.

Bayern Münih’in kullandığı korneri Darmstadt savunması uzaklaştırıyor. Daha doğrusu uzaklaştırdığını zannediyor. Çünkü top kaleye 30 metre uzakta bekleyen Alonso’ya gelmişti. Kaçınılmaz son “ayak üstü Alonso vuruşu”…

Real Madrid formasıyla, Real Zaragoza’ya attığı golü dikkatli izleyin. O kolay şeyleri basit gösteren bir futbol dehası!

Altyapısından yetiştiği Real Sociedad’la Valencia ağlarına gönderdiği harika falsolu gol, onun ne kadar büyük bir futbolcu olacağı hakkında spoiler veriyor.

Görüntülere bakıldığında videonun bir Newcastle United golüyle sonuçlanacağını sanabilirsiniz. Zaten doğal olan da oydu… Doğallıkla alakası olmayan şey; Xabi Alonso’nun topa, koşarken yorulacağınız mesafeden vurması ve üstelik gol atmasıydı!

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