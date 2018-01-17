Herkes Totti, Iniesta, Carles Puyol gibi kariyerini tek bir kulüpte geçiremese de, transfer olmak için her yolu deneyen ve kulübe zarar veren oyuncular pek sevilmez. Yüksek bonservisle transfer olan Coutinho’ya da tepki bu yüzden. Peki kış transfer döneminde başka bir takımın formasını giymeyi arzulayan oyuncular kimler? Ve hangileri biraz sınırı aştı?

PIERRE ERICK AUBAMEYANG

Milan, Arsenal, Çin

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Dortmund’dan ayrılmasına ramak kalan Aubameyang, hâlâ bu yönde isteğini sürdürüyor. Hatta bununla da kalmıyor, gerçekleştirmek için elinden gelen bütün zorlukları çıkarıyor. Yazın sosyal medyadaki paylaşımlarından sonra geçtiğimiz günlerde Wolfsburg maçı öncesi kadro dışı kaldı. Peter Stöger’in Sky Sports’a verdiği demeçte takım toplantısına katılmadığından kadro dışı kalan Auba, sezon başında anıldığı Milan’a gidebilir. Andre Silva ile Kalinic’in formsuzluğu, yapılan onca yatırıma rağmen takımın ligdeki konumu, kırmızı-siyahlıların bu transferi gerçekleştirmek konusundaki isteğini açıklıyor. Aynı zamanda devre arasında olmasa da sezon sonu kesin olarak kaybedecekleri Alexis Sanchez’in yerini doldurmak isteyen Arsenal da 28 yaşındaki golcüyle ilgileniyor. Son olarak da kendisinin Çin’e transfer olacağına dair haberler çıksa da, kariyerinin bu döneminde başarıyı paraya seçmeyeceğini düşünüyor ve umuyoruz. Zira böyle bir yetenek gözlerden uzak kalmamalı.

SIMON MIGNOLET

Listemizde bir Liverpool oyuncusu daha var! Coutinho onları cesaretlendirmiş olabilir mi? Transfer dönemine kadar aslında bu durum ortada yoktu. Ancak en son 1 Ocak’taki Burnley maçında oynayan Mignolet, Klopp’un kalede yaptığı rotasyondan memnun değil. 2013’te Liverpool’a transfer olan ve o günden beri Anfield’ın 1 numarası olan Mignolet verdiği röportajda kalede yapılan rotasyonun “sağlıklı olmadığını” savundu. Kaleyi Loris Karius’a kaptıran Belçikalı kaleci, vatandaşı Batshuayi gibi Dünya Kupası’nda oynamak istediğini belirterek transfer ihtimaline yeşil ışık yaktı. Bu sezon Alman kaleci yalnızca Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve dört Premier Lig maçına çıksa da, Jurgen Klopp 4-3 kazandıkları Man City maçı sonrasında kalenin Karius’a ait olduğunu söyledi. Liverpool taraftarları ise kararsız çünkü Karius-Mignolet karşılaştırmasından zorlu olan tek bir karşılaştırma var; Lovren mi Klavan mı? Mignolet geldiğinden beri beklentileri karşılamadı; City maçında tuttuğu köşeden gol yiyen Karius’un da güven verdiği söylenemez. Yine de Mignolet’nin ayrılması halinde Coutinho’dan gelen bonservisle güvenilir bir kaleci alabilirler. Tabii Klopp inadını kırarsa!

Manchester United

Sözleşmesi sezon sonu bitecek Türk asıllı Alman oyuncu devre arasında başka bir takımın yolunu tutarsa pek de sürpriz olmaz. Kısa süre önce adı Barcelona ile anılsa da, Coutinho’nun transferi ile bu ihtimal ortadan kalmış gibi gözüküyor. Oynadığı maçlarda etkileyici performanslar sergiliyor olabilirler ancak Arsenal oyuncuları zihinsel olarak çoktan dağıldı. Şampiyonlar Ligi’ne katılamadılar, FA Cup’ta sürpriz bir şekilde Nottingham Forest’a elendiler ve ligde 6’ncı sıradalar. Bu yüzden Mesut Özil altı ayını daha harcamaya pek de hevesli değil. Wenger, takımının beyninin sözleşmesini uzatacağına inansa da, Arsenal yönetimi sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuları devre arasında satıp para kazanmak istiyor. Londra ekibinin taraftarları ise bundan pek memnun değil. Kulübün bulunduğu pozisyondan ve yıllardır süregelen başarısızlıktan bıkan taraftar, takımın en büyük iki yıldızının devre arasında ayrılmasını hoş karşılamıyor. Lacazette’in kısa sürede bıraktığı etkiyi düşünürsek haklılar, Iwobi’nin yerine altı aylığına da olsa Sanchez-Özil-Lacazette üçlüsünü görmek isteyeceklerdir. Yine de bu pek olası değil, eğer Mesut kısa süreliğine de olsa takımda kalırsa minnettar olmalılar çünkü Jose, Madrid’deki öğrencisinin United’a katabileceklerinden çok memnun olacak. Yine de bu transferin sezon sonu gerçekleşme ihtimali biraz daha ağır basıyor.

TOKELO RANTIE

IFK Göteborg, Djurdagens

2 oldu! İçimize su serpildi. Az önceki hikaye garipse inanın bu daha da garip. Sezon sonu Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona erecek Güney Afrikalı futbolcu, annesinin hasta olduğunu ileri sürüp 15 Ekim 2017’de Ankara’dan ayrılmıştı. Ancak o günden beri kendisinden haber alınamıyor! Milli formayı 40 kez giyen ve 13 de gol atan Güney Afrikalı’nın, Murat Cavcav’ın başkanlığını yaptığı yeni yönetimden rahatsız olduğu söyleniyor. Gençlerbirliği ise, efsane başkan İlhan Cavcav’ın Bournemouth’tan transfer ettiği oyuncunun sözleşmesini feshetmek için FIFA ve TFF’ye başvurdu. Milli takımının bir numaralı forveti olsa da, orada da teknik direktörle sorun yaşayan Rantie, daha önce oynadığı İsveç’in IFK Göteborg ve Djurdagens ile anılıyor.

ALEXIS SANCHEZ – HENRIKH MKHITARYAN

Alexis Sanchez / Manchester United

Henrikh Mkhitaryan / Arsenal

Aslına bakarsanız bu transfer neredeyse gerçekleşmek üzere. Tıpkı Mesut Özil gibi Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Şilili, altı ay bekleyecek gibi görünmüyor. Önce Manchester City’nin transferi bitirdiği söylese de, devreye şehrin diğer takımı United’ın girmesiyle söylentiler alttı. 15 Ocak itibariyle City’nin bu transferden çekildiği söyleniyor. Chelsea’nin de Alexis ile ilgilendiği iddiaları olsa da, devre arasında transferi gerçekleştirmeye en yakın kulüp, an itibariyle Man United gibi gözüküyor. Stoke City maçından sonra Alexis ile ilgili soruları rahat ve açık bir dille cevaplayan Mourinho, Şilili yıldız için 28 milyon pound’un yanı sıra takımda istemediği Henrikh Mkhitaryan’ı da vermeyi düşünüyor. Geçen sezon United’ın UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmasında katkısı olan ve bu sezona iyi başlayan Ermeni oyuncu, sezon öncesi yetersiz fiziğini toparlayamadı, formunun da düşmesiyle formayı kaptırdı. Kanatta istenen performansı gösteremeyen Mkhi, son şansını da kullanamayınca Portekizli teknik adamın gözünden iyice düştü. Sanchez Arsenal’den ayrılmayı dört gözle beklerken, Jose de Şilili’yi kimin yerine oynatacağını düşünüyor olmalı; Lingard, Mata, Martial ve düşük bir ihtimal de olsa Lukaku. Mkhitaryan ise Arsenal’in korkunç sezonuna çare olabilecek mi bilinmez.

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