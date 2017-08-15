Trabzonspor analizi: Yeni stat, Burak Yılmaz, 50. yıl...

50’nci yılında şampiyonluk hedefi ile yola çıkan, yeni stadı ve yeni takım çehresiyle lige hazırlanan Trabzonspor’u analiz ettik

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Trabzonspor analizi takım kadrosuyla başlıyor: Transfer dönemini az ama öz bir şekilde değerlendirmeye devam ediyorlar. Milan’dan orta saha Kucka ve Eskişehirspor’dan Kamil Ahmet’i bonservisleriyle, Celta Vigo’dan Theo Bongonda’yı ise kiralık olarak kadrosuna kattı. Eski golcüsü Burak Yılmaz’la anlaşarak büyük bir ses getiren Karadeniz ekibinde, kralın yuvasına geri döndüğü ilk maçta 2 gol atması büyük sevinç yarattı. Batuhan Artaslan, Sefa Yılmaz ve Cafer Tosun ise kiradan dönen isimler oldu.

Trabzonspor’da Mehmet Ekici belirsizliği son buldu ve Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşti. Musa Nizam, Muhammet Demir, Zeki Yavru ve Oğuzhan Acar bordo mavili ekipten ayrılan oyuncular oldu. 10 genç oyuncu ise tecrübe kazanmak için kiralık olarak gönderildiler.

Takım Şablonu

Geçen sezon ligin ilk 12 maçında 3 galibiyet, son 8 maçında 1 galibiyet alarak kötüden biraz daha kötü bir sezon geçirdi. Ancak geriye kalan 14 haftada aldıkları 10 galibiyet ligi 6’ıncı sırada bitirmelerini sağladı. Trabzonspor taraftarı için hayal kırıklığı geçen sezonun ardından yeni stat ile beraber beklentiler yükseldi.

Trabzonspor seyircisi geçen sezon maçları izlerken yarı uykulu izliyordu. Rölantide geçen oyun Yusuf Yazıcı ve Castillo’nun bir iki hareketiyle, bir ihtimal can buluyordu. Oyun içinde bloklar arası mesafe gerekenden çok uzun olduğu için takımın kondisyonu 90 dakika için yetersizdi. Bu da Trabzonspor adına oyunun ağır tempoda geçmesine sebep oluyordu.

Birbirinden çok farklı olan 4-2-3-1 ve 4-4-2 taktiklerinin denendiği sezonda defans kurgusunun zayıflığı ve forvette bitirici ismin olmaması Trabzonspor’u devre arasında transfere zorladı ve kadrosunu güçlendirdi. Bu sezon da devre arasında kaliteli isimleri kadrosuna katan bir Trabzonspor profili görebiliriz.

Trabzonspor analizi yapılırken oyunu yavaş kurmalarına değinmeden geçmemek gerek. Kucka transferi bu anlamda büyük bir önem teşkil ediyor. Yusuf Yazıcı-Kucka ikilisi Trabzonspor’un kanayan yarasına merhem olacak cinsten bir ikili.

Kanatlarda Olcay ve Bongonda hem içeri orta atabilen hem de içeri kat eden oyuncular olduğu için pozisyon zenginliği açısından önemli bir yer teşkil ediyorlar. Burak Yılmaz gibi bir golcünün isteyeceği bek ve kanatlardan kurulu bu sistemde 20 gol barajını zorlamasının zor olmayacağını düşünüyoruz. Burak hem taraftara hem de Türkiye’de futbola aç kaldığı için sahada kendini tamamen futbola adayacaktır.

Yazı Burak Özgül

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