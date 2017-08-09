Trabzonspor, Burak Yılmaz’la şampiyonluk hedefliyor

Karadeniz’in incisi Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın dönüşünün yankıları sürüyor. 4 büyük formayı da terleten Burak, Çin macerasının ardından Beşiktaş ve Galatasaray ile adı anılmasına karşın Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. Bu gelişmelere en çok sevinen Trabzon taraftarı oldu. Nasıl olmasınlar ki?

Burak Yılmaz, toplamda 93 kez giydiği Trabzonspor forması ile 58 gol 8 asist üretti ve taraftarın sevgilisi oldu. 2010-11 sezonundaki efsane Trabzonspor kadrosunda attığı 19 golle sezona damga vurdu. 2011-12 sezonunda ise bambaşka bir boyuta geçti. 30 lig maçında tam 32 gol atarak gol kralı oldu. Bu performans Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek Galatasaray’ın iştahını kabarttı ve Burak Yılmaz kadroya katıldı. İlk sezonunda 30 lig maçında 24, 9 Şampiyonlar Ligi maçında da 8 gol atmayı başarmıştı. Evet, bu rakamlara ulaşmak her forvetin harcı değil!

Burak Yılmaz bu istatistiklerle Avrupa’nın da gözdesi haline geldi. West Ham’dan Burak’a 7 Milyon euroluk teklif gelmiş ancak takım için önemli bir isim olduğundan dolayı kabul edilmemişti. Sonrasında da transfer girişimleri olmuş fakat yönetimden onay çıkmamıştı. O izin iki sene sonra Şubat 2016’da çıktı ama transfer görüşmelerine gelen ekip Avrupa’dan değil Uzakdoğu’dan uçağa bindi. Yapılan görüşmeler sonrası Burak Yılmaz 8 Milyon euro bedelle Çin’in yolunu tuttu. 1 buçuk sezonluk Uzakdoğu macerası sonrasında Burak Yılmaz, Trabzonspor için Çin’den döndü.

Burak Yılmaz için önce aidiyet geliyor

Trabzonspor için Burak ne kadar değerli ise Burak Yılmaz içinde şüphesiz Trabzonspor takımı ve taraftarı bir o kadar değerli. 2010-11 sezonunda yaşanılan kıyasıya mücadelede terinin son damlasına kadar “bordo-mavililer” için savaşan bir futbolcu profili izledi sporseverler. O dönem “Şampiyonluğu nasıl kutlayacaksın hiç düşündün mü?” sorusuna “ Şampiyon olunca bu günlerin acısını fena çıkaracağım. 40 gün 40 gece Trabzon’da kutlama yaptıktan sonra Antalya’ya ailemin yanına giderim. Bak bunun hayali bile beni bir anda mutlu etti. Takıma nazar değecek diye çok korkuyorum” yanıtını vererek Trabzonspor’u nasıl sahiplendiğini futbolseverlere göstermişti.

1967 yılında kurulan Trabzonspor’un 50’nci yıl kutlamalarına özel transfer çalışmaları elbette yalnızca Burak Yılmaz ile sınırlı kalmadı. Orta sahaya Milan’dan Juraj Kucka ve Eskişehirspor’dan sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi’yi bonservisiyle, Celta Vigo’nun genç yeteneği Bongondo’yu ise kiralayarak kadrosunu güçlendirdi ve transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yeni stadı Medical Park Arena’da 50’nci yıl özel müsabakasında İspanya ekibi Deportivo Alaves’i 2-0 ile geçen Trabzonspor’da ligin başlaması için taraftarı heyecan sarmış durumda.

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