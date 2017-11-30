Tsubasa, Ronaldo ve Messi’yle beraber ekranlara dönüyor!

Çizgi film Tsubasa, Ronaldo ve Messi’yle 2018 Dünya Kupası öncesinde yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor

1983-86 yılları arasında yayınlanan ancak Türkiye’de 90’lı yıllarda yayınlanmaya başlayan ve en sevilen çizi filmlerinden biri olan Tsubasa, yeni bölümleriyle beraber sevenleriyle buluşuyor.

Messi ve Ronaldo’nun da yer alacağı Tsubasa çizgi filmi 24 bölümden oluşuyor. Yeni bölümler ise Dünya Kupası maçlarından önce yayına girmiş olacak. 2 sezon halinde yayınlanacak çizgi film, Japonya’nın Dünya Kupası’na katılma serüveninden başlayarak, Dünya Kupası karşılaşmalarında Messi, Ronaldo ve Neuer’le karşılaşmalarını anlatacak çizgi film şimdiden herkesi heyecanlandırmaya başlamış durumda.

Dakikalarca topun ilerlemesini bekleyen, kale direklerine basıp röveşataya kalkan ve maçın son dakikalarında mucize goller olan çizgi filmin, bu derece kendisini sevdirmesi ünlü çizgi filmin ayrı bir sihri olduğunu bizlere gösteriyor.

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