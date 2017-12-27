Tüm yönleriyle Beşiktaş’ın yeni transferi Domogoj Vida

Beşiktaş, uzun süredir peşinden koştuğu Domogoj Vida ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş’ın yeni transferi tüm yönleriyle karşınızda!

29 Nisan 1989 Hırvatistan Osijek doğumlu Domogoj Vida, kariyerine 14 yaşında NK Osijek’le başladı. 2003 yılında girdiği takımda, 17 yaşında A takıma yükseldi. 86 kez terlettiği NK Osijek formasıyla; 6 gol 4 asist üretti.

Gösterdiği başarılı performans ve sağlam fiziğiyle büyük kulüplerin dikkatini çekti. 2010 yazında Alman ekiplerinden Bayer Leverkusen’le ilk büyük adımını attı. Leverkusen’le yalnızca 9 maça çıkan Vida, beklenen performansı gösteremeyince ülkesine geri döndü.

Ülkesinde Dinamo Zagreb’le anlaşan başarılı defans oyuncusu, burada geçirdiği 1 buçuk sezonda defansın bel kemiği oldu. Dinamo Zagreb formasıyla 68 maça çıkan Vida, bu süreçte 8 gol, 5 asist üretti. Burada oynarken, Hırvatistan Kupası için yapılan bir seyahatte takım otobüsünde bira açınca kadro dışı bırakıldı. Teknik direktörü Ante Cacic ile de ciddi bir tartışma da yaşayan Vida’ya ertesi gün 100 bin euro’luk rekor bir para cezası kesildi.

Dinamo Zagreb ile başarılı sezon geçiren Vida, Avrupa’da birçok takımın transfer listesinde yer aldı. Vida ise tercihini Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev lehine kullandı. 2013 yıllında sözleşme imzaladığı Ukrayna ekibi ile harika 5 sezon geçirdi. Burada 2 Ukrayna şampiyonluğu ve 2 Ukrayna Kupası şampiyonluğu kazandı. 5 sezonda çıktığı 160 maçta 13 gol 8 asistlik performans sergiledi.

OYUN YAPISI

Vida, orjin olarak stoper oynayan bir defans oyuncusu. Tercih ettiği yer sol stoper olsa da, sağ stoperde de verim alınabilir. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda bek olarak tercih edilebilir. İkili mücadele sert bir oyuncu kimliğine bürünen Hırvat stoper, 1,84’lük boyuyla kule stoperlere adeta taş çıkartıyor. Hava toplarındaki zamanlaması ve doğru pozisyon alması duran toplarda takıma adına büyük bir silah. Vida’nın belki de en büyük artılarından biri patlama gücü… Hızlı forvetlere karşı bu özelliğiyle zor anlar yaşatabilir.

Vida’nın en büyük eksisi kuşkusuz disiplin sorunları. Başına buyruk hareketlerinden dolayı Şenol Güneş ile sorun yaşaması sürpriz olmaz. Maç içindeki konsantrasyon kaybı ve maçtan erken düşme gibi sorunlar da Vida’nın eksi hanesinde yer alıyor.

Yazı: Burak Özgül

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