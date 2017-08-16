Tüm yönleriyle Fenerbahçe’nin yeni transferi Soldado

Uzun süreli sakatlıklar, asist krallığı, sırtı dönük oyunu ve diğer tüm özellikleriyle Fenerbahçe’nin yeni transferi Roberto Soldado!

Başarısız geçen bir sezonun ardından transfer döneminde harekete geçen Fenerbahçe, bir oyuncuyu daha renklerine bağladı ve Roberto Soldado ile anlaşma sağladı. Soldado, geçtiğimiz sezonu Villarreal’de geçirmişti. Son iki senedir sakatlıklarla boğuşması ve standart oyun düzenine kavuşamaması en büyük eksisi olarak görünüyor.

Ayrıca 32 yaşındaki bir futbolcunun bu sakatlıklardan etkilenme ve fizik durumunda düşüş gösterme ihtimali epey fazla. Zaten zirve dönemlerinde de hızlı bir oyuncu olmayan Soldado, ilerleyen yaşı ve sakatlık geçmişiyle takımın temposuna ayak uyduramayabilir.

Yine de Robin van Persie’nin Göztepe maçındaki performansından sonra Fenerbahçe’deki santrafor ihtiyacı iyice açığa çıkmıştı. Soldado da eğer form tutturabilirse bu açığı kapatacak bir isim. Kale önündeki bitiriciliği oldukça üst düzey ve sırtı dönük oyun oynayabilen bir futbolcu. Bunun yanında, içe kat eden kanat oyuncularına da servis yapabilecek kalitede. Özellikle Fenerbahçe’nin yeni transferleri Giuliano ve Valbuena ile kimyası tutarsa çok tehlikeli olabilir. Yine de 32 yaşında ve iki yıldır sakatlıklarla uğraşan bir futbolcuya 5 milyon euro bonservis verme hamlesi epey tartışılacak gibi.

Soldado’nun gol sayısının yanında asist sayısı da dikkat çekiyor. Kariyerinde oynadığı 406 maçta yaptığı 51 asist ile çoğu forvete nazaran servis özelliği üst seviyede. Aykut Kocaman’ın sevdiği tarzda bir oyuncu olan İspanyol yıldız, çift forvete dönüldüğü zaman verimini daha da yukarı çekebilir. Tottenham forması ile inanılmaz goller kaçırmasına rağmen Villarreal’e transfer olması ondan sadece gol beklentisinin olmadığını da bizlere göstermiş oldu. 55 maçta 19 asist yaparak sarı denizaltıların forvetteki on numarası oldu adeta.

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