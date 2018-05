Türkiye-İran maçının biletleri satışta

Türkiye-İran arasında oynanacak hazırlık maçının biletlerinin satışa çıktığını TFF resmi sitesinden duyurdu

A Milli Takımımızın İran ile 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 21.15’te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynayacağı özel karşılaşmanın gişeden bilet satışı başladı.

Karşılaşmanın bilet satışı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’ndaki Passolig gişelerinden 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Maç günü gişeler ilk yarı sonu kapanacaktır.

Her futbolsever en fazla 4 bilet satın alabilecek. Satın alınan her bilet için de ayrı ayrı TC Kimlik No ibraz edilmesi gerekiyor.

Türkiye-İran maçının bilet fiyatları, 1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 15 TL ve 3. Kategori 10 TL olarak belirlendi.

Yorumlar

yorumlar