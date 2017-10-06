Türkiye-İzlanda, Dünya Kupası yolunda “devam” maçı olsun!

2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Türkiye-İzlanda maçı tarihe geçmiş, son dakikada Selçuk İnan’ın frikik golüyle kupaya katılmaya hak kazanmıştık. Bugün yine rakip İzlanda. Neden olmasın?

Türkiye-İzlanda maçı kaçta başlayacak?

6 Ekim Cuma günü 21.45’te başlayacak. Türkiye-İzlanda karşılaşmasını Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak’ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini Tomasz Musial yapacak.

Lucescu maç öncesi neler söylemişti?

“Herkes biliyor ki sadece bizim için değil, her iki takım için de önemli bir maç. Ukrayna, Hırvatistan da bu potada. 4 ekibin de şansı devam ediyor. Yani kaybeden devam edemeyecek artık. Bu yüzden maça biz çok iyi hazırlandık. Sakinliği korumak çok önemli, cesaret ister ve aynı zamanda güven. İki ekip de üst seviyede futbol oynuyor. İzlanda uzun zamandır beraber oynuyorlar, birbirlerini çok iyi tanıyan ekip.Hep aynı ekiple oynuyorlar. Organize ve disiplinli bir ekip. Vücutlarını ve fizik güçlerini ortaya koyan uzun toplarla oynayan, büyük hatalar yapan bir takım, aynı zamanda Finlandiya ile zor bir maçımız var. Sadece orta sahada değil iki kalenin önünde oynanacak bir oyun aslında. Fizik güçlerini kullanıyorlar ve tabi çok hata da yapıyorlar bu durumda. Hiçbir ikili mücadeleyi kaybetmemiz lazım ve buna karşı koyabilecek fizik gücüne sahibiz. Bizim teknik oyuncularımız çok daha fazla, çok daha kaliteli. Hırvatistan’a karşı da zaten bunu gösterdik ve aynı şekilde yapacağımıza inanıyorum. Sakin ve sabırlı olmak lazım. Aynı zamada hata yapacak duruma düşmemiz lazım. Ekibime bu konuda büyük güvenim var. Kolay değil ama güvenim çok büyük.Tecrübeli oyunculardan kurulu bir ekibimiz var. Kariyerlerinde bu tip maçları oynamış, çok maç yapmış oyunculardan kuruluyuz. Böyle maçları nasıl bitireceklerini iyi biliyorlar.”

Muhtemel 11’ler

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Nuri Şahin, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

İZLANDA: Halldorsson, Saevarsson, R. Sigurdsson, Arnason (Ingason), Magnusson, Gudmudsson, G. Sigurdsson, Gunnarsson, Bjarnason(Skulason), Finnbogason, Bördvasson

Eskişehir’de 2’de 2!

Millilerimiz, Eskişehir’de oynadığı 2 maçı da kazandı. İlk maçını 27 Mart 2017’de Moldova’ya karşı oynayan milliler, Emre Mor, Ahmet Çalık ve Cengiz Ünder’in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrılmıştı. İkinci karşılaşmasına 5 Eylül 2017’de çıkan Ay-Yıldızlılar, Hırvatistan’ı Cenk Tosun’un golüyle 1-0 mağlup etmişti.

2 maçı da kazanırsak Play-off garanti

İzlanda ve Finlandiya maçlarını kazanırsak rakiplerimizin maçlarına bakmadan Play-off’u garantilemiş oluyoruz. Eğer bugün kaybedersek malesef elenmiş olacağız. Beraberlikteyse Finlandiya ya da Kosova’nın rakiplerinden puan almasını bekleyeceğiz.

Bizim için kritik maç son hafta oynanacak Ukrayna-Hırvatistan mücadelesi olacak. Ukrayna-Hırvatistan maçında Ukrayna galip ayrılırsa gruptan lider olarak çıkmak için Ukrayna’yla averaj hesapları yapacağız.

Yine hesaplarla, olasılıklarla son maçlara kadar geldik. Malum Türkiye Milli Takımı için futbol adrenalin kelimesiyle aynı anlama geliyor!

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