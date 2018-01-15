Türkiye Kupası’nda rövanş vakti!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16’ya kalan takımlar için maç programını açıkladı
Fenerbahçe’nin 29 yıl boyunca alamamasıyla popülerliğini artıran ve birçok kulüp için İstanbul takımlarıyla oynayarak kendisini gösterme imkanı yaratan Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu rövanş maçları için hazırlanan program şöyle:
16.01.2018 16:00 Bursaspor- Gençlerbirliği / Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
16.01.2018 18:00 Trabzonspor – Konyaspor / Şenol Güneş Spor Kompleksi
16.01.2018 20:30 İstanbulspor – Fenerbahçe / Atatürk Olimpiyat Stadı
17.01.2018 14:30 Akhisarspor – Boluspor / Manisa 19 Mayıs Stadyumu
17.01.2018 18:00 Başakşehir – Giresunspor / Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
17.01.2018 20:30 Osmanlıspor – Beşiktaş / Osmanlı Stadı
18.01.2018 18:00 Antalyaspor – Kayserispor / Antalya Stadyumu
18.01.2018 20:30 Bucaspor – Galatasaray / Yeni Buca Stadı
Son 16’ya kalan takımların aralık ayı sonunda karşılaştıkları maçların sonuçları ise şu şekildeydi:
Gençlerbirliği – Bursaspor 1-0
Galatasaray – Bucaspor 3-0
Giresunspor – Başakşehir 3-1
Kayserispor – Antalyaspor 3-1
Konyaspor – Trabzonspor 1-0
Fenerbahçe – İstanbulspor 2-0
Boluspor – Akhisarspor 2-1
Beşiktaş – Osmanlıspor 4-1
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