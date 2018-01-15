Türkiye Kupası’nda rövanş vakti!

Beşiktaş’ın emektar malzemecisi Süreyya Soner‘in belgeseli Güzel Adam Süreyya, 9 Şubat’ta vizyona girecek! Beşiktaş’ın 35 yıllık malzemecisi Süreyya Soner’in hikâyesi bir başka. Çünkü o azimle bir gün Beşiktaş’a malzemeci...

Güney Afrikalı eski forvet Benni Mccarthy, İngiltere, Hollanda, Portekiz ve İspanya’da birlikte oynadığı arkadaşlarının arasından en iyilerini seçti Edwin van der Sar “1997 yılında toy bir genç olarak Ajax’a...

Barcelona’nın yeni transferi Philippe Coutinho, savunmaların kilidini zekanız ve gülümsemenizle nasıl açacağınızı anlatıyor! Rakip savunmacıları senin kadar kolay geçebilen çok az oyuncu var. Bunu nasıl yapıyorsun? Top bana geldiğinde...